Quattro 'Giovanissimi' dell'Asd Montecarlo Calcio in prova al Genoa Cfc

lunedì, 24 maggio 2021, 15:45

Grande soddisfazione raggiunta dall'ASD Montecarlo Calcio, che ha visto premiato il notevole lavoro avviato neppure un anno fa ricostruendo il settore giovanile, che mancava al sodalizio da 15 anni.

E' notizia infatti di questi giorni che quattro ragazzi delle annate 2006 e 2007, categoria "Giovanissimi" sono stati selezionati per andare in prova nel settore giovanile del Genoa cfc, della quale ASD Montecarlo Calcio è società affiliata.

Certamente un premio va ai tecnici Luca Cavalzani e Massimo Scinto, i quali hanno portato avanti il lavoro con i giovani nonostante tutte le difficoltà date dall'emergenza sanitaria. Un lavoro comunque svolto con la massima attenzione ai protocolli sanitari imposti che nei mesi passati hanno consentito soltanto allenamenti individuali e nel contempo di non far perdere loro la forma fisica.

Ma è stato comunque un impegno importante, pur mancando il valore aggiunto dell'agonismo. Un impegno che ha permesso di focalizzare bene l'attenzione su ogni singolo ragazzo, cercando di esaltarne le doti e di correggerne le difficoltà tecniche e fisiche. Grande è stata anche la collaborazione delle famiglie dei giovani calciatori, che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla Società.

"Siamo estremamente soddisfatti di quanto e come abbiamo lavorato a neppure un anno dalla rinascita del nostro settore giovanile – commenta il presidente dell'ASD Montecarlo Calcio, Giacomo Carrara – il fatto che dal Genoa CFC siano arrivati a visionare i nostri ragazzi e che quattro di essi siano stati selezionati per una prova, pensiamo che sia sinonimo della qualità del lavoro svolto dai nostri tecnici, non senza difficoltà con la pandemia che ha condizionato tutta quanta l'attività. Questa soddisfazione sarà la molla per progredire ed offrire sempre un migliore servizio ai ragazzi, alle famiglie, ascoltando le loro esigenze, le loro aspettative, anche i loro sogni".

L'attività con i ragazzi, sia con le sessioni di allenamento che di incontri amichevoli organizzati sempre con il rispetto dei protocolli sanitari vigenti, proseguirà sino al 30 giugno, ma la Società ha in previsione di estendere l'attività anche per i mesi estivi, cercando di arrivare pronta, con i propri atleti, per affrontare la stagione 2021-2022, anche con nuovi affiliati.

La segreteria dell'ASD Montecarlo Calcio è aperta il martedì ed il venerdì dalle 17,00 alle 18,30.

La pagina "social" ufficiale della ASD MONTECARLO sulla piattaforma Facebook, insieme a quella Instagram, contengono tutte le informazioni sulle attività societarie.