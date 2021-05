Rally bellunese a due facce per MM Motorsport

Altri articoli in Sport

lunedì, 24 maggio 2021, 16:11

Partita che non ha lesinato emozioni quella tra le Spring e la capolista Costone Siena, finita con la vittoria delle ospiti dopo un tempo supplementare

lunedì, 24 maggio 2021, 15:45

Grande soddisfazione raggiunta dall'ASD Montecarlo Calcio, che ha visto premiato il notevole lavoro avviato neppure un anno fa ricostruendo il settore giovanile, che mancava al sodalizio da 15 anni

lunedì, 24 maggio 2021, 15:31

Grande soddisfazione nelle parole di mister Pietro Cristiani che ha condotto alla vittoria la prima squadra amaranto anche contro il Camaiore

lunedì, 24 maggio 2021, 13:51

Brutta gara del Bama Altopascio e match onesto da parte della Libertas Basket Lucca. Questo è il riassunto in poche parole dell'ultimo "clock-match" del girone A di Serie D, noiosamente interminabile

lunedì, 24 maggio 2021, 13:49

La Virtus Lucca c’è e i risultati del weekend lo confermano con la conquista della permanenza in serie A Oro sigillata dagli oltre 15500 punti necessari al mantenimento della categoria e raggiunti con ampio margine per aggiudicarsi l’accesso alla finale di Caorle in programma a settembre

lunedì, 24 maggio 2021, 13:19

Il Basket Le Mura Lucca è lieto di annunciare di aver perfezionato l’ingaggio per la stagione 2021-2022 della guardia tiratrice Sydney Wiese, attualmente in forza alle Washington Mystycs, uno dei dodici team partecipanti alla lega più importante del mondo