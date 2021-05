Ritmica Girasole, week.end alle stelle

Altri articoli in Sport

lunedì, 3 maggio 2021, 15:06

Qualificazione regionale di sciabola ”Giovanissimi” a Carrara: argento per Pablo Giovannetti (Allievi), Federica Pardini (Ragazze) e Ginevra Grimaldi (Giovanissime). Sul podio anche Gabriele Ciampaglia e Edoardo Bartolini

lunedì, 3 maggio 2021, 14:16

"E tutto va come deve andare" cantava Max Pezzali. Sì, tutto è andato come da pronostico, anche se vista la settimana con presenze all'allenamento più idonee ad una briscola, o al massimo un burraco, piuttosto che al basket c'era qualche timore

lunedì, 3 maggio 2021, 14:13

È festa grande per l’atletica italiana e per la Virtus Lucca che vedono avverarsi il sogno olimpico. L’atleta virtussino Marcell Jacobs, componente del quartetto azzurro della 4x100, dopo una strepitosa prova in semifinale che vale la conquista della qualificazione per Tokio 2020 e per i Mondiali di Eugene 2022, in...

domenica, 2 maggio 2021, 21:39

Il Tau conquista tre punti fondamentali: la formazione amaranto di mister Cristiani riesce a portare a casa la vittoria contro il Ponsacco in una partita difficile e molto tirata

domenica, 2 maggio 2021, 20:46

Prima partita della seconda fase del campionato di serie C Gold, Basketball Club Lucca ospita i dragoni di Prato, palla che vola in aria e possesso per i padroni di casa e primi due punti, Bcl che torna a giocare sotto la guida del suo coach Tonfoni dopo oltre 30...

domenica, 2 maggio 2021, 20:41

Una nuova dimensione per il ciclista lucchese Thomas Sbrana? Tutti lo speriamo dopo l'ottima prova di stamani fatta registrare a Ponte a Egola coincisa con un secondo posto nel CMC International, riservato alla categoria allievi