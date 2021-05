Rudy Michelini al "via" della 105^ Targa Florio

Altri articoli in Sport

martedì, 4 maggio 2021, 15:42

Nel mercato del volley c'era molta curiosità sulle decisioni di Noemi Signorile, una delle registe di maggior classe del campionato italiano. Poteva scegliere di tornare a giocare all'estero, ma anche optare per un'altra squadra italiana di colore diverso da quello biancorosso.

lunedì, 3 maggio 2021, 20:14

La squadra della Toscana, guidata dal maestro Giulio Monselesan che ha seguito tutte le varie fasi organizzative, ha portato sul ring diversi atleti della Pugilistica Lucchese

lunedì, 3 maggio 2021, 19:54

Soddisfazione ed entusiasmo: è questo l'entusiasmo del mister Pietro Cristiani all'indomani della vittoria del Tau Calcio contro il Ponsacco

lunedì, 3 maggio 2021, 15:06

Qualificazione regionale di sciabola ”Giovanissimi” a Carrara: argento per Pablo Giovannetti (Allievi), Federica Pardini (Ragazze) e Ginevra Grimaldi (Giovanissime). Sul podio anche Gabriele Ciampaglia e Edoardo Bartolini

lunedì, 3 maggio 2021, 14:16

"E tutto va come deve andare" cantava Max Pezzali. Sì, tutto è andato come da pronostico, anche se vista la settimana con presenze all'allenamento più idonee ad una briscola, o al massimo un burraco, piuttosto che al basket c'era qualche timore

lunedì, 3 maggio 2021, 14:13

È festa grande per l’atletica italiana e per la Virtus Lucca che vedono avverarsi il sogno olimpico. L’atleta virtussino Marcell Jacobs, componente del quartetto azzurro della 4x100, dopo una strepitosa prova in semifinale che vale la conquista della qualificazione per Tokio 2020 e per i Mondiali di Eugene 2022, in...