Sport



Runner, torna la competizione sulle mura: il 2 giugno si corre la prima 'Walls Run'

martedì, 11 maggio 2021, 08:29

di Valter Nieri

È tanta la voglia di svolgere attività fisica all'aperto dopo lunghi mesi di frustrazione e di angoscia per rispettare le misure di sicurezza anti covid, provando rabbia e tristezza per restrizioni che hanno finito per condizionare psicologicamente tutti noi. La voglia di ricominciare a vivere è tanta come anche la voglia della competizione dei runner, che manca loro da tanto tempo, la voglia di rimettersi in gioco e riprovare quelle emozioni nel misurarsi e confrontarsi in gara. Ed allora ecco una ghiotta opportunità presentarsi con la Walls Run, una gara competitiva fissata sulle mura urbane per mercoledi 2 giugno. Sono in programma due gare: la prima di km. 12,600 si snoda sull'arborato cerchio per tre giri complessivi. La seconda, per i più audaci misura invece km. 21 per cinque giri completi. La partenza è fissata al Baluardo San Salvatore nei pressi della Casa del Boia dalle ore 7 alle ore 9 singolarmente, una volta cucito il numero sul pettorale. Ogni partecipante dei circa 300 consentiti dagli organizzatori per ognuna delle due gare, sarà monitorato e cronometrato dagli specialisti dell'associazione Endu, mentre i risultati saranno omologati dall'associazione cultura e sport Aics per il settore atletica e podismo, che ne rilascia anche il patrocinio. Sono ammessi concorrenti affiliati ad ogni ente e categoria pur che in possesso del certificato medico competitivo.

GLI ORGANIZZATORI

Sono previsti alla partenza i più forti runner delle società sportive più blasonate: dal Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane, al G.S. Orecchiella, a Lucca Marathon, ma si attendono anche altri specialisti sparsi nell'intera Toscana, pronti a contendersi l'ambito trofeo reso ancor più appetibile dalla suggestiva atmosfera eccitata dalle mura urbane di Lucca. Una manifestazione voluta dai gruppi podistici lucchesi Mele Marce e Marciatori Marliesi in collaborazione con l'A.S. Antraccoli. Organizzatori navigati ed esperti nel marketing podistico che sapranno garantire la massima sicurezza avendo accuratamente preso visione del materiale informativo relativo alle misure anti-covid. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti, ma anche delle categorie femminili e argento. Un pacco gara sarà fornito invece a tutti i partecipanti assieme all'attestato con il proprio nome. La quota di iscrizione è di euro 10 per la gara più corta e 15 per quella dei 21 km. Il ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza alla Croce Verde di Lucca chiamata a fornire l'assistenza sanitaria.

GRANDE ATTESA ANCHE PER IL RIPRISTINO DELL'ATTIVITA' DEL TPL

Paolo Frizza, presidente di Mele Marce è stato fra i principali promotori e si augura di ripristinate la Francigena Running, che, dopo il successo della prima edizione da Pietrasanta a Lucca, ha visto rimandare gli ultimi due appuntamenti a causa del covid. Lo stesso Frizza si augura anche di poter ripresentare nell'ultima domenica di ottobre la "Melemarciando" con i partecipanti travestiti per la ricorrenza celtica di Halloween, un evento inserito nel calendario del Trofeo Podistico Lucchese presieduto da Vinicio Marchetti. Il presidente dei Marciatori Marliesi Ruggero Taddeucci nella settimana successiva dovrebbe ripristinare uno degli appuntamenti più sentiti dai podisti di tutta Italia: quello tradizionale de La Marcia delle Ville. Ma ora è il momento di tornare ad essere ottimisti e ritrovare la propria armonia interiore con la competizione, con l'attesissima Walls Run, per ricominciare a condividere le proprie emozioni.