Serie D, 'fase orologio': è Bama-Libertas

venerdì, 21 maggio 2021, 14:28

Ultimo match di serie D, fase ad orologio, del girone A domenica ore 18,00 Vetusto PalaBox Altopaacio. Il Bama é ormai matematicamente primo del girone e la Libertas Basket Lucca terza. C'é il rischio che la gara divenga un'amichevole ...da portare al polso, ma ci sono tutti i presupponsti perché non sia così. Chiamarlo derby é molto azzardato ma senza dubbio l'orgoglio, il fatto d appartenere alla stessa Provincia e la voglia di vincere la faranno da padrone. Senza dimenticare che ai pirmi di giugno inizierà la seconda fase dove le avversarie saranno sicuramente Bottegone e probabilmente Cus Firenze e Montemurlo. C'é quindi da oliare i meccanismi in attesa, vivaddio, della fase che conta.



Il Bama é reduce da una netta vittoria 882-41) in casa del fanalino di coda Castelfranco di Sotto, mentre i cugini lucchesi sono stati superati a domicilio da Pescia. Coach Giuntoli farà ancora a meno di Lorenzi, in lento recupero, Del Frate ed Arrabito. Quasi sicuramente anche di Cartacci, che appena ingaggiato ha accusato vecchi problemi che gli hanno impedito di mettere in mostra le sue ottime doti cestistiche. Nalin dovrebbe contare nvece su tutti i suoi effettivi, salvo assenze last minute. I due precedenti parlano a favore dei rosablu che vinsero, con difficoltà, 63 a 55 nel match di esordio (28/3) a Lucca per poi bissare il successo, questa volta perentorio (64-32), in via Marconi. Ci sarà un terzo fattore che equivale ad una sconfitta per entrambe le squadre: in questi giorni é stata confermata dai vertici federali l'assenza di pubblico anche nel mese di giugno. Quindi gare ancora per pochi intimi. Ci sarà forse un'apertura in questo senso a luglio.



Il board rosablu spera di poterne usufruire perché vorrebbe dire essersi qualificati alle final four per la promozione in C silver (3 e 4 luglio). Lo scopriremo solo ... vincendo. Palla a due alle 18,00. Arbitri: Fabbri e Belgodere.