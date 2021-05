Sport



Tau, Dal Porto: "Con un risultato positivo si aprirebbero le porte dei play-off"

venerdì, 21 maggio 2021, 14:18

Nuovo slancio per gli amaranto della prima squadra del Tau Calcio Altopascio che, dopo la bella vittoria contro la Cuoiopelli, incontreranno domenica 23 maggio il Camaiore, in quello che si prospetta come un derby avvincente.



«Se portiamo a casa un altro risultato positivo abbiamo la possibilità di riagganciare un quarto posto - commenta il direttore sportivo amaranto, Maurizio Dal Porto - e, quindi, accedere ai play off. Affronteremo la partita con la massima tranquillità, ma con la consapevolezza che con un risultato positivo si aprirebbe un nuovo scenario».



«Il Camaiore - prosegue - è la squadra che conosciamo meglio di tutti. Ne conosciamo il valore complessivo, quello dei giocatori e del mister: è una società ambiziosa che porta in campo sempre partite di altissimo livello. Possiamo fare bene, se manteniamo quell'entusiasmo che abbiamo sfoderato domenica scorsa: i ragazzi erano lucidi, consapevoli, attenti. Quella vittoria, indubbiamente, ci ha dato lo slancio necessario per affrontare questi ultimi appuntamenti, per lottare fino in fondo».