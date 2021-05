Sport



Under 17: la Nottolini passa al PalaCavanis ed infrange l'imbattibilità del Porcari

venerdì, 14 maggio 2021, 17:27

di Valter Nieri

Una Nottolini imbottita di talenti espugna il Palacavanis infliggendo una pesante sconfitta per 3-0 al Porcari in un derby molto sentito da tutte le atlete, giocato a ritmi alti con molta intensità da entrambe le squadre che rappresentano la più alta espressione vollistica dei due comuni confinanti. Il Porcari, capolista del girone B del Comitato Territoriale Appennino Toscano Under 17, era imbattuto dopo aver giocato sei partite avendo concesso alle sue avversarie soltanto un punto dei 18 a diposizione. La Pmax Nottolini non giocava dal 31 marzo quando al Palapiaggia inflisse un perentorio 3-0 al Delfino Pescia. Un lungo distacco dal campionato dovuto alla positività al covid di alcune atlete ed il conseguente posticipo concesso fino a quando , ieri, ha potuto recuperare la 4.a giornata di campionato. Nottolini e Porcari sono due squadre che basano il loro futuro sulla valorizzazione di giovani ragazze per formarle e, soprattutto la Nottolini, lanciarle in prima squadra. Considerando il periodo travagliato e disagiato anche in tema di allenamenti, spesso sostenuti da lezioni specifiche online, il feeling fra le ragazze è apparso di livello eccellente a conferma della professionalità e della cura che le rispettive società hanno sostenuto nel settore, ma anche le ingenti spese a mantenere gli allenamenti nella massima garanzia sanitaria.



Con grande vigore agonistico inizia il macht e la Nottolini, che lamenta l'assenza di Valentina Meacci da pochissimo negativizzata al covid ma tenuta precauzionalmente a riposo, approccia meglio l'incontro portandosi a + 6 (7-13). Il Porcari grazie ad una buona regia di Carolina Tocchini si ricompatta e recupera lo svantaggio con una ispirata Melani che schiaccia sulle mani di Faraca e Caporali, con la palla che termina all'esterno (16-16), e passa anche in vantaggio consolidato sul 23-20 quando Vannini in battuta spedisce fuori. A questo punto esce il meglio del repertorio della sedicenne bianconera Giulia Caseti, un vero talento, che prima mette a segno il punto della speranza 23-21, poi mura alla perfezione un attacco della Bartolozzi per il 23-22. Un'invasione del Porcari pareggia i conti, prima che un ace molto fortunato di Abruzzese colpisca la rete finendo senza possibilità di recupero sulla metà campo porcarese per il 23-24. Quindi in un'azione concitata le bianconere segnano il punto che chiude a loro favore il set per 23-25. Il Porcari non merita di perdere il set, ma la Nottolini è squadra di carattere ed anche nelle giovanili come nella prima squadra non si perde mai d'animo credendoci sempre fino all'ultima palla.

LA CLASSE DI GIULIA CASETI, MIGLIORE IN CAMPO E LA NOTTOLINI VOLA

Nel secondo set le ragazze di coach Simone Fiori appaiono meglio organizzate nel gioco ed anche nel punteggio sempre a loro favore. Il Porcari abbozza una timida reazione con Matilde Melani che, con un doppio ace consecutivo riduce lo svantaggio riportando la sua squadra a -1 (11-12) ma subito dopo innestano la marcia la centrale Caseti e la banda Nuti riportando il punteggio su un binario tutto bianconero fino al 18-25 finale. Non c'è storia nel terzo set dove ormai le atlete di coach Marco Fabbri appaiono a tratti anche dismesse di fronte ad una marcata superiorità delle loro avversarie. Una schiacciata di Asia Caporali decreta set e partita con il punto del 13-25 di un set che non ha avuto storia.

Il Porcari mantiene il primo posto nel girone Under 17 con 17 punti ma dopo aver disputato sette incontri. La Nottolini sale a quota 9 avendo vinto i tre incontri senza lasciare un solo set alle sue avversarie e si candida come grande favorita per il primo posto finale. Top Score con 18 punti ed MVP dell'incontro la pistoiese Giulia Caseti, una ragazza di grande avvenire. Alla sua giovane età, ma aiutata anche da un fisico longilineo con una altezza di 1,81, ha mostrato spiccate doti coordinative nelle situazioni di muro e di attacco, rapidità negli spostamenti ed esplosività nelle sue schiacciate. La dirigenza bianconera può andare fiera di cullarsi i suoi gioielli assicurandosi i ricambi generazionali per la prima squadra.

MARCO FABBRI: "NOTTOLINI BRAVA MA ANCHE FORTUNATA. CERCHEREMO DI VINCERE A CAPANNORI"

" Loro brave e fortunate-questa l'analisi di Marco Fabbri dopo il k.o. per 0-3 contro la Nottolini. L'inerzia della partita sarebbe cambiata se avessimo vinto il primo set, perso grazie ad episodi molto fortunati per Capannori nei giochi conclusivi. Anche il morale per noi sarebbe stato molto più alto. Nulla toglie che dobbiamo essere più cinici nelle conclusioni e giocare con più mordente. A fine partita ho detto alle mie ragazze che però questa partita ce la possiamo giocare e mettercela tutta per andare a vincere al Palapiaggia nel macht di ritorno".



SIMONE FIORI: " DOPO UNA LUNGA SOSTA SIAMO RIENTRATI BENE NEL RITMO CAMPIONATO"

Visibilmente soddisfatto coach Simone Fiori. La sua squadra ha dato segnali di ripresa dopo la lunga sosta. "Non siamo ancora al meglio-dice-perché un mese e mezzo senza giocare è un distacco troppo lungo. Dobbiamo riprendere il ritmo partita. Però a tratti ho rivisto il nostro gioco. Il nostro obiettivo rimane non soltanto quello di vincere il girone ma anche la final four dell'intero campionato territoriale Appennino Toscano."

TABELLINO

Porcari Volley 2004: Allegrini, Mantovani 7, Stefani 2, Tocchini (K) 1, Manzoli, Zanda, Carmignani (L 2), Panfil (L 1), Zefi, Francesconi (1), Bartolozzi 7, Melani 12. All. Marco Fabbri.

Nottolini: Faraca (K) 2, Carmignani, Gambarotto (L 1), Donati, Abruzzese 2, Caseti 18, Caporali 7, Mori (L 2), Nuti 13, Vannini 5. All. Simone Fiori

Arbitro: Massimo Borsani