Vince il Tau contro il San Miniato Basso nella settima giornata di campionato

domenica, 30 maggio 2021, 23:09

Sicuramente una buona partita, combattuta e giocata a ritmi sostenuti, di quelle che fino alla fine non è possibile assegnare la vittoria ad una o all'altra squadra

domenica, 30 maggio 2021, 10:51

Dopo che la prima squadra è arrivata per la prima volta ai play-off per l'A2 sfidando la Igor Trecate di Novara, uno dei migliori serbatoi giovanili d'Europa, le sue Under 17 e Under 19 si sono qualificate per la semifinale del Comitato Territoriale Appennino Toscano vincendo i rispettivi gironi

sabato, 29 maggio 2021, 13:18

Domani il team Amore e Vita sarà impegnato in Slovenia per un appuntamento intenso e ricco di aspettative. Sarà soprattutto un'opportunità per riscattare la prova di sei giorni fa in Francia, dove alcuni atleti non hanno reso in linea con le aspettative

sabato, 29 maggio 2021, 12:16

Meno tre, tante sono le partite che ancora mancano per chiudere la fase retrocessione, per il Basketball Club Lucca è un percorso che si sta facendo sempre più stretto e difficile

sabato, 29 maggio 2021, 08:16

Idee chiare e propositive per offrire al pubblico di fede biancorossa del PalaTagliate una pallacanestro frizzante. Sono questi i propositi principali esposti dal neo coach del Basket Le Mura Lucca Luca Andreoli nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso lo splendido scenario dell’Ego Park presso l’Ego Wellness Resort di...

venerdì, 28 maggio 2021, 13:08

Rush finale per il campionato di Eccellenza: il Tau incontrerà domenica, in casa, il San Miniato Basso e mercoledì 2 giugno, in trasferta, la Massese. Due giornate impegnative che possono decidere l'accesso ai play off della compagine amaranto