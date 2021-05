Sport



Virtus, convocazioni in nazionale per Roberto Orlando e Elisa Naldi

venerdì, 21 maggio 2021, 14:45

Ancora grandi soddisfazioni in casa Virtus. L’azzurro dei colori sociali incontra quello della Nazionale con la convocazione di ben due atleti per gli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio. I due atleti ad aver ricevuto la chiamata di Antonio La Torre, direttore tecnico delle squadre nazionali, sono: Roberto Orlando, campione italiano invernale nel lancio del giavellotto che farà parte dei cinquantaquattro atleti che prenderanno parte alla spedizione ed Elisa Naldi, saltatrice in lungo, messa in preallarme come riserva viaggiante.

Orlando - che nel meeting di Castiglion della Pescaia dello scorso mercoledì ha fatto registrare il personal best con 77.51 e il nuovo record toscano assoluto – è il primo atleta interamente Virtus, non appartenente a gruppi sportivi militari, a essere chiamato a indossare la maglia azzurra per la Coppa Europa delle Nazioni. “Sono estremamente contento, soddisfatto e lusingato per questo traguardo importante – afferma il venticinquenne salernitano - e cercherò di dare come sempre il massimo. Ci tengo in modo particolare a ribadire il mio ringraziamento alla Virtus Lucca e al direttore tecnico Matteo Martinelli per il grande supporto fornitomi in questi anni. Senza il sostegno costante di questa società che mi ha adottato ormai diversi anni fa, non sarei arrivato ai risultati attuali e non avrei avuto la possibilità di migliorarmi e divertirmi ogni volta che scendo in pista. Il mio grazie – conclude Orlando -va anche a Elio Cannalonga, il tecnico che mi segue da quando ho iniziato, che mi è sempre accanto per spronarmi e per darmi la forza per continuare nei progressi”.

Elisa Naldi invece - che all’esordio stagionale outdoor a Savona la scorsa settimana, nonostante fosse reduce da un infortunio, ha chiuso con l’ottima misura di 6.26 – in qualità di riserva a casa, sarà chiamata a sostituire l’altra saltatrice Laura Strati qualora se ne verificassero le condizioni. “Non me l’aspettavo assolutamente – dichiara Elisa Naldi – e l’ho appreso da un messaggio di Gianni Cecconi, allenatore di Larissa Iapichino. Appena mi sono accertata che fosse vero, mi sono sentita le guance in fiamme per l’emozione. Pur nel ruolo di riserva, sono orgogliosa della fiducia nei miei confronti e la reputo una cosa importante. Sono reduce da un fastidioso infortunio che mi ha impedito di prendere parte anche al raduno azzurro di Formia e questa bellissima notizia arriva dopo un momento delicato. Sono contenta per me stessa ma anche per il mio allenatore, Luca Rapè, che mi segue sempre con grande attenzione, e per la Virtus che in ogni circostanza non manca mai di farmi sentire il suo prezioso supporto”.

Notizie che inorgogliscono ulteriormente la società e la squadra così come confermato dai direttore tecnico Matteo Martinelli: “Stiamo raccogliendo i frutti di anni di passione, di dedizione nostra e dei nostri ragazzi, di fiducia che Roberto ed Elisa, così come tutti gli altri nostri atleti, hanno dato alla società. Elisa e Luca Rapè rappresentano il risultato di un investimento fatto sul settore giovanile e sul settore tecnico. La ragazza merita la considerazione azzurra per l’impegno e la serietà con cui persegue i propri obiettivi. Per quanto riguarda Roberto Orlando, mi sento di dire che il rapporto di profonda amicizia che si è instaurato negli anni, aumenta il valore di questa convocazione che resterà nella storia della Virtus e nella storia personale di questo ragazzo straordinario”. L’Italia che è nella Super League, la massima serie, gareggerà in Coppa Europa contro Francia, Germania, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna e Ucraina.