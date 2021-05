Vittoria importante del Tau Calcio che vince contro il Camaiore e raggiunge il terzo posto in classifica

Altri articoli in Sport

domenica, 23 maggio 2021, 20:43

Edoardo Cipollini coglie il terzo successo stagionale, più volte sfiorato con diversi podi, superando allo sprint un nutrito lotto di concorrenti ed aggiudicandosi per la Giornata Azzurra la 1.a Coppa Città di Montespertoli, riservata alla categoria allievi

domenica, 23 maggio 2021, 17:58

Era considerata un'impresa molto difficile, quella di ribaltare la pesante sconfitta di 3-0 dell'andata e le bianconere di Capponi ci hanno provato in tutte le maniere, senza mai mollare fino all'ultima palla, disputando una partita di grande sacrificio, tenendo attivo il pensiero continuo di cooperazione di ogni singola giocatrice per...

domenica, 23 maggio 2021, 12:54

Il tempo inesorabilmente trascorre e il divario è ormai incolmabile, 54/77, per il Bcl è una nuova battuta d'arresto che comincia a far scricchiolare pericolosamente la posizione di classifica che ancora la tiene fuori dai play-out

sabato, 22 maggio 2021, 21:25

Francesco Giannecchini dell'Atletica Virtus Lucca ha partecipato alla «100 chilometri del Passatore Special edition», una delle corse podistiche più prestigiose d'Italia, arrivando quattordicesimo. Un grande risultato per Lucca che vede ancora un suo atleta affermarsi a livello nazionale

sabato, 22 maggio 2021, 12:42

La stagione finalmente entra nel vivo, e si riparte dalle strade francesi del Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes, in programma questo lunedì 24 maggio. Gara di categoria UCI 1.1 che sulla carta si preannuncia molto selettiva

sabato, 22 maggio 2021, 11:24

Si torna a giocare in casa per un'altra partita determinante per assicurarsi la permanenza in C Gold, dopo la battuta a vuoto di Livorno i ragazzi di Tonfoni si apprestano ad affrontare la Fides Montevarchi, squadra anche questa, tutt'altro che facile da affrontare