Sport



16 medaglie Aics a Verona per Asd Gym Star

domenica, 20 giugno 2021, 12:20

Ha dell'incredibile l'impresa della delegazione Gym Star ai Campionati Nazionali AICS di Verona. Sui tre giorni di gara la capannorese Gym Star ha schierato otto ginnaste, contro le 680 partecipanti, ognuna per due competizioni di specialità, raccogliendo con soddisfazione per Capannori un bottino di ben 16 medaglie Aics tricolori, ovvero una medaglia per ogni performance Gym Star presentata.

La determinazione delle ginnaste capannoresi risponde con questo fortissimo segnale di resilienza alla situazione di difficoltà che l'emergenza sanitaria ha creato sul mondo sportivo. Infatti il campionato nazionale Aics avrebbe dovuto svolgersi tra le mura di casa presso l'impianto di San Leonardo in Treponzio, visto che Gym Star era stata nuovamente convocata dal comitato nazionale ad organizzare la manifestazione. Purtroppo una pesante ondata di contagi di covid nella famiglia dei dirigenti e di parte dello staff non lo ha reso possibile e ha costretto Gym Star a sviare il campionato dalla sede capannorese ad altra regione, visto anche il pesante lutto per la perdita di uno dei dirigenti dovuto appunto a covid. I risultati di questo campionato hanno pertanto per Gym Star un sapore particolarmente dolce di rivincita.

Tra le categorie più combattute spicca l'oro di Emma Menesini al cerchio (categoria promo avanzato junior 2° fascia) che contro 11 partecipanti conferma stabile il proprio valore in questo settore. Emma si presentava infatti come campionessa nazionale uscente della passata edizione, risalente al 2019. Splendente anche il suo argento al nastro nella stessa categoria.

Combattiva e vincente Luna Cristofani che appunta al petto il titolo di campionessa italiana a clavette (Silver FGI, Categoria LD Senior), oltre a conquistare un ottimo secondo posto a cerchio.

Nella stessa categoria completa la caccia alle medaglie la compagna Ilaria Diciotti che, sulle altre specialità in palio, sbanca le Senior LD conquistando l'oro sia a palla che a nastro, con performances precise e convincenti.

Obiettivi centrati anche per il prestigioso Livello LE Silver FGI. Nelle junior infatti doppio titolo conquistato da Lisa Ramacciotti che, in splendida forma, scala il gradino più alto del podio sia per palla che per cerchio. Stessa impresa per Arianna Bertolucci, nelle Senior, che si aggiudica il doppio titolo di campionessa italiana Aics sia a fune e a clavette.

Segue le stesse orme per le Junior 2° fascia Livello LD FGI anche Ilaria Riccomini, incassando l'oro sia a fune che a clavette.

In crescita la giovane allieva 2° fascia Ashly Giuffrida che lotta e conquista sue importanti argenti sia a palla che a clavette.

In rappresentanza del Livello LB, nelle junior 2° fascia, Anche Alyssa Beltrami la fa da padrona e raccoglie l'oro e il doppio titoli Aics sia per palla che per nastro.