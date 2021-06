Sport



Al PalaCavanis nuova festa Nottolini: anche la sua under 17 è campione territoriale

domenica, 20 giugno 2021, 12:22

di Valter Nieri

Ancora Nottolini ed ancora al Palacavanis. Dopo il trionfo con l'Under 19 di coach Capponi, la società bianconera si è aggiudicata a distanza di dieci giorni anche la finale Under 17 del comitato territoriale appennino toscano interprovinciale. Due titoli al termine di due partite contro lo stesso avversario: VP Volley Versilia. Il divario a livello tecnico fra le due squadre è emerso ancora di più ieri sera sia per quanto ha mostrato la partita, sia nel risultato di 3-0 (25-16/25-20/25-12). La squadra di Fiori, che costituirà la base della formazione di B2 nella prossima stagione, ha mostrato qualità giocando con equilibrio, bilanciamento e capacità di sacrificio, arrivando a questa finale non soltanto imbattuta ma perdendo soltanto due set: uno nell'intera regular season chiusa a punteggio pieno nel girone B ed uno nella doppia semifinale vinta contro La Fenice Pistoia. Questa Under 17 è un gruppo da elogiare perché con fatica e passione si è costantemente migliorato creandosi obiettivi di crescita attraverso l'applicazione e la concentrazione. Il progetto Nottolini sta andando avanti rispettando i tempi aggiungendo ogni anno un tassello per accrescere professionalità e qualità seminando per il futuro e lo sta facendo attraverso cartellini di sua proprietà

IL ROSTER

Ottimo il lavoro di coach Simone Fiori, sempre in simbiosi con il tecnico della prima squadra di B1 Stefano Capponi, nel creare un gruppo mosaico, assemblando giocatrici provenienti in gran parte dal Monsummano ma anche da altre squadre. In due anni è stato inculcato loro il concetto che si vince e si perde insieme: una filosofia fondamentale nel presente e nel futuro della società di Gradi, Bertini e Lucchesi. Le ragazze hanno giocato sin dall'inizio in scioltezza, imponendo il loro gioco con una impronta ben collaudata e fluida. Dopo un avvio di partita equilibrato con VP Versilia partita in vantaggio nelle battute iniziali, la Nottolini ha preso in mano il match subito dopo grazie ad un muro vincente della centrale Vannini su attacco di Granucci (4-4). Un ace di Nuti per il 9-5 portava in fuga la Nottolini. Sempre un ace, questa volta versiliese, di Fortini ridava speranze di rimonta alla squadra di coach Emanuele Roni (16-12) ma prima un attacco di Vannini (20-12) poi di Caporali (21-13) ristabilivano le distanze. Troppo tardi la reazione di Versilia perchè ormai il set aveva preso piega. Le giocatrici bianconere impiegate: Giorgia Faraca, poi sostituita da Chiara Donati, in regia; Greta Carmignani, Giulia Caseti e Valentina Vannini al centro; Martina Nuti, Carolina Abruzzese e Valentina Meacci di banda; Asia Caporali opposto; Alice Gambarotto libero. Tutte hanno dimostrato automatismi di gioco calzanti su misura anche quando sostituite, le nuove entrate non hanno sconvolto i meccanismi di gioco ed in questo sta la bravura dell'allenatore.

SECONDO E TERZO SET

Anche nel secondo set la Pmar Nottolini teneva in pungo le redini del gioco con una Caporali scatenata in attacco ed un Versilia concentrato a non mollare tornando a meno 1 quando Calevro metteva a segno il punto del 10-9. Ma poi uscivano fuori le varianti di gioco bianconero con tutto l'estro di Caseti, Nuti e Caporali che riportavano le bianconere a + 7 (16-9). Gli attacchi della banda avversaria Arianna Poli tenevano in partita Versilia che si portava a meno due su una battuta sbagliata da Meacci (22-20). Finale di set però tutto di marca bianconera, anzi di Asia Caporali, che metteva a segno tre punti consecutivi chiudendo il set 25-20. A questo punto VP Volley mollava ed il terzo set non aveva storia con la Nottolini che lo schiudeva 25-12 dopo averlo ampiamente dominato.

A MARTINA NUTI IL NOSTRO MVP

Top score della partita Asia Caporali con p.16 che ha inciso in maniera determinante negli attacchi bianconeri. Nella buona prova generale il nostro MVP va per sviluppo, tecnica e capacità di gioco a Martina Nuti, migliore in campo nell'economia di gioco e nei fondamentali di ricezione e difesa oltre ad offrire una buona prova come schiacciatrice laterale. Ma soprattutto ha vinto il collettivo dove nessuna atleta è stata insufficiente nel dare il suo contributo.

OTTIMA ORGANIZZAZIONE DEL PORCARI VOLLEY CON STEFANO GORI OSPITE D'ONORE

Anche a livello organizzativo non ci sono state sbavature e l'organizzazione affidata al Porcari Volley, tra l'altro seconda classifica nel gruppo B della regular season alle spalle della stessa Nottolini, è stata all'altezza della situazione. Fra gli ospiti l'82 volte campione italiano paralimpico Stefano Gori, tifoso della Nottolini, ambasciatore dello sport di 40 comuni italiani fra i quali Capannori. Al campione non vedente, accompagnato dalla guida Giuseppe Balducchi, l'omaggio finale del presidente Paolo Gradi.

"Ringrazio Stefano di aver assistito di persona alle nostre due finali dell'Appennino Toscano-dichiara a fine partita- E' importante per noi avere il sostegno di un atleta che è di esempio a tutto lo sport nazionale per impegno, bravura e serietà. Poi rappresenta territorialmente il nostro comune di Capannori nei suoi impegni sportivi ed anche relazionali con le scuole in tutta Italia. A ricordo della serata gli abbiamo consegnato il pallone della finale con la firma di tutte le nostre atlete."

Un omaggio molto apprezzato dal campione con la speranza che possa essere di buon auspicio per le finali regionali che vedrà prossimamente impegnata la Pmar Nottolini con le sue fantastiche squadre Under 17 e Under 19.

A consegnare il trofeo il presidente del Comitato Territoriale Appennino Toscano Roberto Giorgi assieme al consigliere territoriale Daniele Bernicchi.

TABELLINO

Pmar Nottolini: Faraca (K), Carmignani 4, Gambarotto (L1), Meacci 5, Donati, Abruzzese 2, Caseti 4, Caporali 16, Mori (L2), Nuti 11, Vannini 4. All. Fiori-Capponi

VP Versilia: Reale 1, Rustighi (L1), Mannu (L2), Benzio (K), Fortini 2, Pasquini 4, Pati, Granucci 3, Turchiani, Poli 7, Luna, Carignani, Calevro 8. All. Roni-Bascherini.