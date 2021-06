Sport



Al via la 45^ 'Sgambata' del paese di Antraccoli

giovedì, 17 giugno 2021, 15:13

Da questa domenica 20 giugno ad Antraccoli si torna alle marce non competitive ed al Trofeo Podistico Lucchese. Si parte con la manifestazione "45^ Sgambata del paese di Antraccoli & Lucca" e sarà la prima sgambata in presenza, dopo l'edizione virtuale dello scorso anno 2020 ed inoltre purtroppo sarà una marcia senza quel personaggio del podismo antraccolese e non solo, Giuliano Bellandi a cui il gruppo organizzatore dedica il trofeo di questo annuale appuntamento.



Partenze libera dalle 7:30 alle 9:30 con ritrovo, partenza e arrivo dall'area zona sagra. La marcia si svolgerà nel pieno rispetto delle norme covid, con misurazione della temperatura ai quattro varchi attrezzati. Inoltre saranno predisposti sei punti di iscrizione, dove c'è da consegnare il modulo che si dovrà scaricare sul sito: www.marciatoriantraccoli.it, pagare (3 euro i tesserati dei gruppi sportivi e 3,50 i non tesserati), prendere il cartellino e partire subito.



"Non si fanno i "tavolini" per le iscrizioni dei Gruppo Sportivi - spiega il presidente del Gsm Antraccoli, Gianluca Simonetti - faremo noi successivamente la classifica con premiazione dei primi tre gruppi più numerosi nei prossimi giorni. Si prega di specificare, sul modulo anticovid di scrivere il nome del Gruppo Sportivo di appartenenza. I percorsi sono tre e si sviluppano sulle distanze di 3, 7 e 14 km. con ristori in cui daremo bottigliette d'acqua e alimenti comunque già confezionati. Ricordo a tutti l'obbligo di mascherina per il ritiro del pacco gara, iscrizione e ai ristori. Dopo aver organizzato lo scorso anno l'edizione numero 44 in forma virtuale, per devolvere il ricavato alla Croce Verde ed al Fondo di Mutuo Soccorso di Lucca per le persone colpite dal Covid, abbiamo raccolto €3.500,00, quest'anno riproponiamo la Sgambata in presenza. Un ringraziamento va alle Istituzioni che ci hanno supportato in tutto, veramente molto collaborativi. Vi aspettiamo per passare insieme una mattinata di svago e divertimento, rispettando le regole che abbiamo imparato a conoscere".