Sport



"Appennino Toscano": la Nottolini punta al bis con l'under 17

giovedì, 17 giugno 2021, 08:57

di Valter Nieri

La Nottolini non molla su nessun fronte. Nell'anno più travagliato di sempre per lo sport costretto, sia a livello di squadra, sia individuale, a sospensioni, recuperi in tempi ristretti ed all'attesa di veder negativizzare i propri atleti in alcune circostanze dal covid, la società bianconera di Gradi e Bertini non vede la fine di una stagione comunque per lei piena di soddisfazioni. Dopo aver raggiunto i play off per l'A2 con la prima squadra (mai successo prima nella sua storia trentennale), ha conquistato il titolo di campione territoriale interprovinciale con la sua Under 19, qualificata quindi per la Final Four regionale e ancora in corsa per altri trofei. Come se non bastasse, sempre al Palacavanis, sempre sotto l'organizzazione del Porcari Volley, sabato ha un'altra ghiotta opportunità: quella di conquistare l'Appennino Toscano con la sua Under 17, vincitrice nella ristretta regular season delle dieci partite disputate e tutte vinte chiudendo al primo posto e a punteggio pieno il girone B perdendo l'unico set il 20 maggio alla palestra Sensini di Agliana. In semifinale ha poi eliminato Pistoia Volley La Fenice battendola 3-0 in trasferta e 3-1 nel ritorno al Palapiaggia, staccando il pass per la finale in programma sabato al Palacavanis con inizio alle ore 20,30. Una finale che la vedrà di fronte ancora una volta al VP Volley Versilia, già battuto nell' Under 19.

TROFEI CHE COINCIDONO CON IL CAMBIAMENTO GENERAZIONALE.

La partita di ritorno dei play off di B1 contro la giovanissima Igor Trecate ha sancito anche l'ultima partita in bianconero di icone come Arianna Magnelli, capitan Beatrice Roni ed Erika Mutti. Un addio che mai gli sportivi avrebbero voluto, ma che è arrivato per i diversi impegni lavorativi e programmi delle stesse atlete che hanno fatto grande la squadra bianconera grazie alla loro tecnica, alla loro velocità e soprattutto la loro abilità nel fare la differenza sul parquet. Siamo perciò arrivati ad una fase decisiva del cambiamento generazionale, già iniziato nella scorsa stagione e quasi interamente portato a termine quest'anno, ripartendo con giovani che in due stagioni hanno avuto l'occasione di crescita e maturazione imparando molto dall'esperienza delle loro esperte compagne di squadra.

OLTRE ALLA B1 LA NOTTOLINI ACQUISISCE LA B2 DALLA PALLAVOLO CARCARE DI SAVONA

La grande novità in casa bianconera è l'acquisizione della B2 dalla pallavolo Carcare di Savona. Quindi saranno due i campionati nazionali che la vedranno impegnata in contemporanea nella prossima stagione vollistica. Entrambe le squadre avranno un roster giovanissimo, dove sicuramente ci sarà da pagare lo scotto per alcune atlete alla loro prima esperienza in campionati nazionali ma la linea tracciata da Gradi e Bertini e da tempo annunciata è quella verde di un vivaio che sta sviluppando gli schemi motori di base motivando l'aspetto della competizione. Attingere le prime squadre dalle attuali Under 19 e 17, quest'ultima sarà la base della formazione di B2, costituisce un aspetto stimolante per una società che è proprietaria di quasi tutti i cartellini delle atlete con la possibilità di prestarle ad altre società ma anche di poterle gestire a proprio piacimento.

TANTO LAVORO PER IL D.S. ORONZO MICCOLI

Mai come quest'anno il D.S. Oronzo Miccoli è stato un punto di riferimento importante per la squadra e forse mai come quest'anno, nella sua lunga milizia bianconera, ha avuto da elaborare così tante strategie. A breve usciranno fuori i primi nomi dei nuovi arrivi. Miccoli dovrà occuparsi anche dei trasferimenti e dello sviluppo del progetto oltre che della gestione contrattuale tra società, giocatrici e tecnici.

ENRICO BERTINI: "VOGLIAMO POTENZIARE IL NOSTRO SETTORE GIOVANILE"

Il vice presidente Enrico Bertini parla delle giovani bianconere:

"Abbiamo intenzione di potenziare il settore giovanile e sono in sintonia con il presidente Paolo Gradi, lavorando a stretto contatto con lui da diversi anni. Un buon settore giovanile garantisce continuità anche alla nostra prima squadra". Ora il nostro primo pensiero va alla finale di sabato. Sarebbe gratificante per il nostro lavoro poter vincere anche nella categoria Under 17".

Ospite d'onore il pluricampione paralimpico Stefano Gori che si è dichiarato tifoso della Nottolini da una ventina di anni. Diversi gli argomenti interessanti da seguire. Dalla regia di Faraca, alle attaccanti Vannini, Nuti, Caporali e Abruzzese, alla centrale Caseti al libero Gambarotto. Le ragazze allenate da Simone Fiori e Stefano Capponi condividono stati emozionali di una finale nello sviluppo delle competenze sociali e nella gestione della competizione. Il miglior esordio per loro nel prossimo campionato nazionale di B2, sarebbe farlo passando attraverso un successo importante con le categorie giovanili. La finale di sabato sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina FB della Nottolini con il commento di Ilaria Gradi.