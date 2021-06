Asd L'Acquario Altopascio brilla agli Italian Roller Games di Riccione

Altri articoli in Sport

lunedì, 14 giugno 2021, 14:55

Svelate le linee dei due appuntamenti promossi da Automobile Club Lucca in co-organizzazione con Maremmacorse 2.0, in programma nei giorni 16 e 17 luglio: partenza ed arrivo dallo Stadio Porta Elisa di Lucca e tre prove speciali da ripetersi per due volte, con la "Boveglio" riproposta dopo anni di assenza...

lunedì, 14 giugno 2021, 14:52

Due medaglie d’oro, una di bronzo, un prestigioso quarto posto e tante buone prestazioni a testimonianza dell’ottimo lavoro portato avanti con i giovani. Questo il bilancio in casa Virtus al termine dei Campionati italiani Juniores e Promesse

lunedì, 14 giugno 2021, 13:15

Il team lucchese analizza con soddisfazione la prima collaborazione con Michele Caliaro, all'esordio su una vettura a trazione integrale, la Skoda Fabia R5 "gommata" Pirelli utilizzata sulle strade della provincia di Verona, teatro dell'appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 3

lunedì, 14 giugno 2021, 13:04

Gli amaranto non riescono nell'impresa e sfuma il sogno della Serie D. Una sconfitta non annunciata, soprattutto dopo le belle prestazioni della squadra di mister Cristiani che, da sfavorita del torneo, si è conquistata la semifinale play-off

lunedì, 14 giugno 2021, 11:38

"Scusate, ma come fate a giocare in questo piccolo forno?" Questa è la domanda posta da un dirigente fiorentino ad un pari ruolo altopascese. Eh sì, non è possibile fare sport di buon livello in un impianto del genere

lunedì, 14 giugno 2021, 08:19

Finisce ai tempi supplementari della semifinale play-off il sogno promozione per il Tau Calcio. Per oltre 100 minuti la formazione di mister Cristiani tiene testa alla più quotata Fratres Perignano, cedendo solo nel finale