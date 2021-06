Sport



Bama ospita Cus Firenze al PalaVetusto

sabato, 12 giugno 2021, 11:58

Non siamo ancora in area verdetti definitivi. Ma sicuramente siamo con entrambi i piedi nell'area dei verdetti indicativi.



Se il Bama domani pomeriggio riesce a superare il Cus Firenze tra le mura del PalaVetusto, ore 19,00, anche se non ha in tasca il pass per le final four, acquisisce il diritto di riporlo a portata di mano, sul comodino al mattino. Con Bottegone già in fuga i rosablu hanno al momento 4 punti di vantaggio sul lotto delle 4 inseguitrici. Mantenere il gap attuale e mandare i gigliati a -6 punti sarebbe sicuramente un bel viatico per il futuro. Una sconfitta trasformerebbe invece la classifica in una sorta di ruota della fortuna.



Il dilemma é uno, anzi due. Se il Bama é quello molle, pasticcione e senza garra alcuna visto nei primi due periodi con Bottegone e Montemurlo, i fiorentini banchetteranno a caviale e champagne sulle consunte tavole del vetusto. Se invece i ragazzi di Giuntoli avranno gli occhi iniettati di sangue in difesa, come la seconda parte dei due match predetti, difficilmente i due punti usciranno da via Marconi. Se poi la franchigia del Tau riuscisse a limare, migliorare e velcizzare i giochi offensivi, conditi dalla "blood defense" potrebbe sognare in grande. Purtroppo i molti mesi a ranghi ultraridotti hanno ritardato, spesso stoppato, il book tattico di coach Giuntoli. Fatta questa lunga e doverosa premessa c'é da battere l'ottimo squadra universitaria fiorentina. Un team quadrato, con buone individualità come Zingale, Sighel, Sportelli, Corsini ed altri, ed una assodata organizzazione di gioco.



Coach Daly mette in campo spesso una zona aggressiva che se affrontata con approssimazione può essere una corona di spine nel costato rosablu. Se viene invece attaccata cum grano salis può trasformarsi in manna dal cielo. Alle 20,45 circa ne sapremo di più. Arbitreranno Martini di Porcari (uno dei migliori fischietti visti quest'anno) e Borchi di Pontedera. Diretta su Radio Rosablu dalle 18,50.