Basketball Club Lucca esulta contro Valdisieve

venerdì, 4 giugno 2021, 15:52

25/20 – 56/45 – 71/61 – 92/78

25/20 – 31/25 – 15/16 – 21/17

Basketball Club Lucca – A.S.D. Valdisieve

Bcl: Lippi 11, Piercecchi, Barsanti 29, Russo 8, Di Sacco 6, Spagnolli 6, Giovannetti 9, Balducci, Lombardi 6, Pierini 17, Perfetti. All. Tonfoni, Ass. Pizzolante, Ass. Nicolosi

Valdisieve: Bongini 26, Bartolozzi 3, Piccini 7, Maltomini 9, Occhini 16, Morandi 1, Bianchi 5, Sarti , Municchi 5, Piccini 6. All. Pescioli, Ass. Gemmi

Ore ventuno zero zero, la partita della vita ha inizio, si gioca, di nuovo dopo circa due anni con il pubblico sugli spalti, ma sempre nel rispetto di tutte le normative anti covid, di fatto è il sesto uomo in campo, tanto è l'incitamento che riescono a dare ai ragazzi di casa. Il Basketball Club Lucca ha un solo risultato utile, la vittoria, la palla vola in aria, possesso per gli ospiti ed è un break da 0/5, i bianco/rossi sono stati letteralmente presi in contropiede e fanno fatica a prendere il ritmo.

Tonfoni impartisce ordini e sprona i suoi ragazzi che lentamente cominciano a prendere le misure al canestro avversario, Lippi, Pierini, Russo guidano le fasi offensive del Bcl, dopo un primo momento di sbandamento i padroni di casa sono entrati in partita, Barsanti e Pierini macinano gioco fino al sorpasso andando a chiudere il primo quarto sul 25/20.

Secondo quarto tesissimo, il Valdisieve vuole in tutti i modi staccarsi dal fondo classifica, una sconfitta per loro significherebbe matematicamente giocarsi i play out, in campo c'è fin troppa energia, i giallo/verdi puntano il canestro dei lucchesi a testa bassa, ma stasera il Basketball club Lucca sembra aver trovato come non mai la quadratura del cerchio, difende e colpisce duro, Pierini e Barsanti salgono definitivamente sugli scudi, questa sera sono incontenibili, ma non solo loro, Giovannetti, Lippi, tutto il gruppo sta girando molto bene e stacca un parziale da 31/25 che manda al riposo le squadre sul 56/45.

La ripresa mostra subito dai primi minuti quanto sarà dura riuscire ad aver ragione dell'avversario, la tensione in campo è salita ancora e le difese sono sempre più aggressive mandando in bonus tutte e due le squadre. Non è un bel quarto da vedere, molte azioni, ma spessissimo imprecise da ambo le parti, gli ospiti riescono a fare qualche cosa in più, ma il parziale che esce dal terzo tempino 15/16 la dice lunga di come le squadre si sono affrontate.

Ultimo quarto di una partita davvero dura, si riparte dal 71/61 e di certo è ancora presto per cantare vittoria, il Valdisieve non molla un centimetro, non sono da meno i ragazzi di Tonfoni, tengono e rispondono colpo su colpo, Barsanti in doppia cifra a quota 23, davvvero bravo, ma sappiamo tutti che per lui il vero carburante è il pubblico, in sua compagnia c'è un monumentale ed imparegiabbile Pierini anche lui in doppia cifra a 17 punti. Il Valdisieve ci prova ancora attraverso le ottimi mani di Bongini ed Occhini, ma Prima Barsanti e poi Lippi mettono i sigilli alla partita, 92/78 e il pubblico può esultare, adesso la strada per la salvezza per il Basketball Club Lucca va in discesa.