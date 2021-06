Sport



Bottegone-Bama, sarà partita vera

sabato, 19 giugno 2021, 10:30

In tempi non sospetti abbiamo affermato che la sciagurata sconfitta di Pescia nel girone di qualificazione sarebbe stata un fardello pesante nella poule promozione. Una gara affrontata con tante assenze ma scellerata a 360°, che doveva essere comunque portata a casa. Ma nello sport é obbligatorio trovare sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi asserire che quella sconfitta costringe il Bama ad alzare l'asticella del rendimento perché alla fin fine, a meno di risultati clamorosi quanto improbabili, il match decisivo sarà il prossimo con Montemurlo.



Sì, perché anche in caso di blitz della capolista Bottegone, domani ore 18,00 PalaKing di Bottegone, una sconfitta casalinga con oltre 3 punti di scarto contro i pratesi obbligherebbe i rosablu ad un blitz in terra fiorentina. Se quel match di Pescia fosse andato diversamente il Bama ora sarebbe al 99% alle final four, e magari vi sarebbe arrivato dopo gli utlimi match a concentrazione zero. Cosa tutt'altro che positiva. Che mina alcuni meccanismi essenziali nello sport, e nel basket in special modo.



Detto questo il Bama ha un roster di primissimo livello ed ha tutte le potenzialità per chiudere con un 3 su 3 le ultime gare, in via Marconi nessuno si é mai nascosto dietro un filo d'erba. Quindi, ovviamente, Bini Enabulele e soci scenderanno sulle tavole del PalaKing per conquistare due punti. Magari facendo tesoro dalla sconfitta dell'andata, ovverosia entrando subito in campo consapevoli a chi si possa concedere tiri dal perimetro ed a chi no, velocizzando i giochi aumentando la precisione e, soprattutto, difendendo, vista la panchina lunga, a risparmio fisico zero. Gettandosi su ogni pallone come cani randagi su un pezzo di carne. Riassumendo: comportandosi da squadra vincente. Gli ottimi padroni di casa sono matematicamente alla final four. Manca loro solo la certezza matematica di arrivarci come primi in classifica. Certezza figlia di 2 punti nelle tre gare restanti. Sarà partita vera, verissima. Dura, durissima. Una cartina tornasole per vedere di che pasta é fatta la Giuntoli Band.



Arbitri Cima di Viareggio, dal "grilletto", leggi fallo tecnico, facile (rosablu avvisati), e Cammilli di Empoli.