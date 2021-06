Sport



Campionati Europei Paralimpici: il virtussino Nicky Russo in gara venerdì 4 giugno

martedì, 1 giugno 2021, 15:35

Si avvicina il momento dell’esordio azzurro per Nicky Russo, atleta paralimpico tesserato Virtus e specialista nel getto del peso, che venerdì 4 giugno sarà chiamato a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di Bydgoszcz in Polonia in svolgimento da oggi, martedì 1 giugno, fino a sabato 5.

Russo - che di recente a Bari ha scritto il record italiano categoria F35 con la misura di 13,40 - fa parte della delegazione azzurra composta da 20 atleti che, sotto la guida del direttore tecnico Vincenzo Duminuco, proverà a centrare il podio. Sarà anche un’occasione per provare a raggiungere i minimi per strappare il pass per le Paralimpiadi di Tokyo. La gara che vedrà Russo impegnato è in programma venerdì 4 giugno alle ore 17.42 con diretta Facebook sulla pagina della FISPES o su quella di World Para Athletics.