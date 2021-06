Sport



Da fondista a enduracer: Luca Buonaguidi (Ciclo Team San Ginese) tricolore Uisp nella 6 ore di Larciano

sabato, 12 giugno 2021, 09:02

di Valter Nieri

Impresa di Luca Buonaguidi, fondista del Ciclo Team San Ginese, che si aggiudica nei singoli la vittoria assoluta alla 6 ore MTB Endurance Le Morette di Castelmartini Larciano la prova unica del campionato italiano Uisp di specialità, valevole come seconda delle quattro tappe del circuito italiano Endurance Tour. Alla veneranda età di 56 anni si conferma uno fra i cicloamatori più completi, competitivo sia su strada che in mountain-bike, riuscendo a vincere il titolo nella M6 ma avvalorando ulteriormente il suo risultato nell'aver messo in fila atleti molto più giovani. Anche se con il passare degli anni intensità e frequenza si devono calibrare perché si allungano i tempi di recupero, la sua longevità fisica gli sta consentendo risultati al limite delle possibilità umane.

"I miei segreti? La passione, l'allenamento e la costanza-sottolinea l'atleta orentanese- amo il ciclismo e la competizione e per mantenerla viva mi alleno costantemente percorrendo 400-500 km. la settimana nel prepararmi alle gare programmate. Soltanto nell'ultima settimana prima dell'evento riduco i carichi di lavoro rilassandomi anche mentalmente."

Un evento organizzato dal Team Bike Larciano che ha visto alla partenza un centinaio dei migliori specialisti provenienti da ogni parte d'Italia che si sono sfidati su un circuito boschivo di 80 metri di dislivello della lunghezza di circa 7 km e mezzo che, nelle 6 ore di gara, faceva superare complessivamente il dislivello di mille metri. La terza prova della 13.a edizione dell'Endurance Tour è fissata per il 4 settembre a Lonigo in provincia di Vicenza mentre la quarta ed ultima prova si snoderà il 18 settembre a Orzinuovi in provincia di Brescia nella prestigiosa Urcis 6h. La gara, che Buonaguidi ha vinto alla media di 24,14, superando nell'ordine Tiziano Lori (M1) del V02 Cycling Team, media 23,66 e Alessio Brandini (M6) della Donkey Bike Club, media 23,48. Un doppio motivo per esultare: oltre al titolo italiano la gara era valevole come prova MTB X C del Trofeo dei 10 Comuni (29.a edizione) che a due gare dal termine vede lo stesso Buonaguidi al primo posto nella categoria Master 6, grazie a quattro vittorie e due secondi posti e quindi vicino al successo finale.

A CHI DEDICA QUESTO TITOLO ITALIANO APPENA CONQUISTATO?

"A tutta la mia squadra del San Ginese-risponde il neo campione-una vera famiglia. Sulle strade si imparano l'amicizia ed il rispetto e quando si vogliono raggiungere degli obiettivi ci dobbiamo conoscere bene per aiutarci a correre in sintonia. Il presidente Claudio Andolfi è invece come il nostro genitore, disposto a metterci sempre sulla buona strada e a non farci mancare niente"

Una passione che sta coinvolgendo anche la sua vera famiglia?

" Il ciclismo è per forza di cose un argomento costante anche a casa. Mia moglie Annalisa è stata contagiata. Ha 55 anni ed ha iniziato a correre da tre stagioni. Anche lei era in gara a Larciano e si è imposta nella categoria women. Anche fra le donne il networking è in forte aumento di interesse. Per me la bicicletta continua ad essere la miglior valvola di sfogo dopo le giornate di lavoro che trascorro ad Altopascio in una azienda di abbigliamento all'ingrosso. Ed ora voglio difendere il primato ai 10 Comuni nella categoria M6 e prepararmi per le Gran Fondo"

LE GRAN FONDO

Luca, arrivano le Gran Fondo...

"Ne sono ben felice. Il 20 giugno sarò alla partenza della Sportful, la G.F. più dura d'Europa. E' anche la mia preferita, perchè presenta quattro salite lunghe come Cima Campo, Passo Marghen, Passo Rolle e Croce d'Aune che mi si addicono. Vorrei riuscire a vincere di categoria, sul podio ci sono già salito due volte, con un secondo e un terzo posto. Mi manca il gradino più alto...Gli altri miei appuntamenti sono fissati per il 4 luglio con la Maratona Dles Dolomites e per il 26 settembre con la 50.a edizione della Nove Colli."

Il Ciclo Team San Ginese scalda i motori, tornando a sognare con i suoi protagonisti dopo il lungo stop da covid. Ora, con il ripristino di molteplici manifestazioni, anche nella società ciclistica amatoriale di Andolfi e Lippi è tornata l'ambizione per inseguire prestigiosi traguardi come nel recente passato quando ha conquistato le più importanti Gran Fondo vincendole anche a livello assoluto con i suoi corridori.