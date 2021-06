Sport



Educazione ciclistica per bambini e bambine: i ragazzi di Chronò lanciano un progetto e una scuola gratuiti e innovativi per la Toscana

lunedì, 14 giugno 2021, 22:57

Una scuola di educazione ciclistica gratuita per bambine e bambini di età compresa fra 8 e 14 anni, per consentire loro di apprendere nozioni tecniche sulle biciclette e al tempo conoscere il metodo migliore per pedalare lungo una pista ciclabile o su una strada, sia essa di città o di campagna, nel rispetto delle regole e della sicurezza.

E’ questa l’idea innovativa, la prima del genere in Toscana, lanciata da Paladino Meschi titolare di Chronò, storico negozio di articoli legati al mondo del ciclismo, in attività dal 1994 e con sede oggi in Corso Garibaldi. Un progetto condiviso con il suo staff ed in particolare con Pietro Scannavacca.

“Abbiamo pensato – spiegano i ragazzi del team Chronò – a qualcosa di diverso rispetto al solito: avvicinare bambini e bambine al mezzo della bicicletta, sia essa da corsa o una mountain bike, senza finalità agonistiche, insegnando loro in prima battuta a come utilizzare questo strumento in piena sicurezza”. “Da qua – prosegue il team - l’idea di una scuola che partirà a cavallo fra fine giugno e inizio luglio, a iscrizione gratuita e con lezioni che si svolgeranno all’interno del campo Henderson, tenute da maestri riconosciuti dalla federazione ciclistica italiana. Verrà insegnato ai partecipanti come si usa “la freccia” in bici, come ci si muove in strada o lungo una ciclabile, come si alza il sellino di una bici o come si cambia una camera d’aria. Insomma, lezioni teoriche e pratiche su come muoversi in bici, a prescindere dall’aspetto agonistico. Partiremo con una prima sessione per i mesi di luglio e agosto, ma l’idea è poi di ripeterla a settembre e ottobre con un’altra sessione”.

La scuola, come detto sarà gratuita per gli iscritti e vedrà gli organizzatori mettere a disposizione anche bici da corsa e mountain bike e caschi per i piccoli “studenti”, che saranno anche coperti da assicurazione in caso di cadute. Le spese del progetto, che vede i patrocini del Comune di Lucca e di Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, verranno coperte da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da una campagna di crowdfunding alla quale è possibile partecipare attraverso il portale Eppela, alla voce “Educazione Ciclistica con Chronò Young”.

“Ci preme ringraziare – conclude il team – tutti coloro che stanno rendendo possibile questo progetto, che auspichiamo possa suscitare interesse. In particolare ringrazio Pietro Scannavacca, un ragazzo che lavora con noi e che si è occupato in prima persona di questo progetto”. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a adschronoteam@gmail.com.