Finale play-off: Nardi Volta vince la prima contro Altino dopo un'altalena di emozioni

lunedì, 21 giugno 2021, 08:40

di Valter Nieri

Al Palavalle è andata in scena una fra le più emozionanti partite dell'intera stagione di B1 fra due squadre, Volta Mantovana e Tenaglia Altino Chieti, che non volevano mollare, dove ha prevalso di più l'aspetto mentale a quello tecnico. Una partita che valeva una stagione, una finale play-off per salire in A2, risolta a favore delle biancorosse di Solforati, leggermente più lucide nel finale del tie break, ma ancora aperta a qualsiasi esito nel ritorno che si giocherà a Francavilla a Mare sabato con inizio alle 18,30. Ad ogni vittoria di set della squadra collinare, rispondeva pareggiando i conti la squadra di coach Luca D'Amico per arrivare ad un tie-break pure equilibrato.

Il risultato di 3-2 (25-22/17-25/25-21/23-25/15-12) premia la squadra di casa ma tiene in bilico la promozione in A2 perché nel ritorno Nardi Volta dovrà di nuovo vincere oppure perdere 3-2 ma vincere successivamente l'eventuale golden set per essere promossa.

Una sconfitta di 3-0 o di 3-1 qualificherebbe la squadra abruzzese. È stata un'altalena di emozioni a tenere in apprensione dirigenti e protagoniste risolta con pochissimi dettagli di differenza. Nardi Volta è giunta a questa finale dominando il mini girone C1 vincendo tutte le partite e perdendo soltanto un punto.

Quindi ha eliminato nei quarti Imoco Conegliano con un doppio 3-0, perdendo l'unica partita stagionale nella semifinale di andata a Castelfranco Veneto contro Duetti Giorgione, ribaltando poi il risultato con un secco 3-0 nel ritorno al Palavalle. Tenaglia Altino dopo aver chiuso la regular season nel girone D2 al primo posto a pari merito con Casal de' Pazzi Roma, ha avuto la meglio nel doppio confronto prima di Pieralisi Ancona poi di Imola Clai.

Due squadre che hanno nella costruzione del gioco una buona tecnica e la forza delle abruzzesi sta nelle sue formidabili attaccanti con trascorsi in serie A come la ventisettenne pescarese Monica Lestini e la ventitreenne cavese Marika Longobardi ma anche nella buona difesa a muro della centrale Asya Zingoni, ex Blu Volley Quarrata.

Si conferma una delle migliori registe di B1 la piemontese Francesca Saveriano. Una squadra insomma da prendere con le molle, perché oltre a quello che ha già fatto intravedere, nel match di ritorno potrà far valere il fattore campo. Un ritorno che coach Solforati dovrà impostare studiando nuovi schemi per mettere in difficoltà il suo avversario. Uno l'ha adottato al Palavalle, spostando il gioco prevalentemente sulle bande vista la marcatura asfissiante su Mila Montani che ha messo a segno 7 punti, non molti per il suo stile di gioco ed al di sotto della sua media stagionale.



MILA MONTANI: "LORO NON MOLLANO MAI E NOI DOBBIAMO MIGLIORARE QUALCHE DETTAGLIO"

La regina della fast Mila Montani non è rimasta pienamente soddisfatta del gioco della sua squadra:

"Altino non molla mai e lo si è visto molto bene. Noi abbiamo giocato un po' al di sotto delle nostre possibilità. Non siamo state sempre lucide tatticamente e questo ci ha messo in difficoltà in più di una occasione. Nello sviluppo delle azioni abbiamo deciso di giocare meno su di me perché ero molto marcata, dando più opportunità di concludere da posto 4, ma nel complesso questa mossa non è stata molto felice perché Altino ha contenuto il nostro gioco abbastanza bene. Devo invece fare i complimenti alla mia compagna di reparto Sofia Ferrarini che ha disputato una bellissima partita sotto tutti i punti di vista mettendo a segno 19 punti e risultando top score della nostra squadra. In settimana cercheremo di porre rimedio in allenamento correggendo gli schemi che non sono funzionati, cercando di fare meglio nel ritorno".

MATTEO SOLFORATI: "BELLA PARTITA, DEGNA DI UNA FINALE"

Matteo Bibo Solforati smorza la tensione dopo una partita da fare tremare i polsi. Ma lui è abituato a tante di queste battaglie nella sua decorata carriera di allenatore e sicuramente sta già pensando a come correggere la squadra sugli errori commessi nel corso della prima finale.

"È stata una bella partita - dice a La Gazzetta di Lucca - degna di una finale, giocata fino all'ultimo pallone da entrambe le squadre che sono forti e che non si sono risparmiate ribattendo colpo su colpo i tentativi di fuga dell'una e dell'altra. Credo che il tie break sia stato l'epilogo più giusto di una partita combattuta e in vista della seconda gara. Ovviamente loro avranno il fattore campo a favore, quindi servirà l'impresa per portare a casa il risultato, ma sono certo che daremo tutto quello che ci è rimasto come abbiamo fatto dal primo giorno di questa lunghissima stagione".

ROSTER VOLTA MANTOVANA: Boninsegna 17, Montani 7, Tosi (K) 14, Mazzi, Ferrarini 19, Benetti, Coppi 13, Giroldi 4, Di Nucci (L), Gualtieri n.e., Roffia (L2) n.e. All. Solforati-Camarini