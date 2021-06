Sport



Intenso (e importante) fine settimana per la "Pro Cycling Team Fanini"

martedì, 15 giugno 2021, 18:47

La squadra lucchese del direttore generale Manuel Fanini sarà infatti impegnata nei Campionati Italiani sia a cronometro che in linea.

La prima prova, quella contro il tempo, in programma venerdì prossimo 18 giugno a Faenza (Emilia Romagna), vedrà al via Chia Petrelli, la più adatta del gruppo per questo tipo di competizioni.

"Una bella sfida quella di Chia - ha sottolineato il direttore sportivo Giuseppe Fiscarelli – vedremo che tipo di risposta riuscirà a dare contro le migliori specialiste del Belpaese".

Domenica 20 giugno, invece, a dare l'assalto al titolo tricolore saranno Ylenia Fiscarelli, Giulia Luciani, Stefania Belloni e Martina Bassi.

"Si tratta di una formazione giovanissima – ha aggiunto Fiscarelli – sono curioso di vedere come si comporteranno le ragazze al cospetto di alcune veterane di livello internazionale. Cercheremo di movimentare la corsa puntando molto sull'entusiasmo e la sfacciataggine delle nostre".

La gara in linea è in programma in Puglia a Monopoli Grotte di Castellana; il percorso, di 143 km, si presenta ondulato e quindi adatto alle sorprese.

"Vogliamo vedere a che punto siamo con il percorso di crescita – ha aggiunto il direttore generale Manuel Fanini – questo è sicuramente un bel banco di prova; un esame di maturità per capire se siamo sulla strada giusta o se dobbiamo aggiustare qualcosa".