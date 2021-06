Sport



La Nottolini, trascinata da una superba Catani, si aggiudica l'Appennino Toscano alla presenza di Stefano Gori

giovedì, 10 giugno 2021, 17:29

di Valter Nieri

Al Palacavanis di Porcari, con la perfetta organizzazione del Porcari Volley di patron Roy Tocchini, si è svolta la prima delle tre finali in programma del Comitato Territoriale Appennino Toscano riservata alla categoria Under 19. Le due imbattute finaliste Nottolini Capannori e VP Volley Versilia Pietrasanta, hanno dato vita ad una partita tirata non priva di emozioni, soprattutto perchè hanno giocato condividendo obiettivi e sforzi per il senso di appartenenza alla maglia, cercando sempre di trovare soluzioni per mettere in difficoltà la squadra avversaria. Le due compagini sono giunte a questa finalissima interprovinciale confermando la fierezza del loro settore giovanile. Nottolini dopo aver vinto a punteggio pieno la regular season nel girone AC ha eliminato con un doppio 3-0 la Jenco, mentre VP Volley Versilia dopo il successo a punteggio pieno nel girone AB aveva avuto la meglio in semifinale del Montebianco concedendogli soltanto un set nel doppio confronto. Quindi era da stabilire che fra le due finaliste avrebbe perso la prima partita stagionale consegnando il trofeo all'altra. Si sono visti nell'intero match scambi lunghi ed ottime difese che hanno ottimizzato l'intensità e la grande voglia si superarsi per legittimare il primato interprovinciale e presentarsi con le motivazioni giuste alla Final Four regionale.

LA PARTITA

Coach Capponi, primo allenatore anche della Pmar Nottolini Under 19, dopo aver condotto per la prima volta nella storia la prima squadra ai play off per l'A2, manda in campo questo schieramento: capitan Lunardi opposta alla regista Romani; Catani e Castiglioni al centro; Nuti e Bibolotti di banda; Gambarotto libero. Coach Roni risponde per VP Versilia con Vizzoni opposta a Tommasi; Bianchi e Passerai al centro; Giannini e Frigeri di banda; Frediani libero. Il primo set scorre sull'equilibrio. Catani mette palla a terra per il 13-11 e la Nottolini tenta la fuga ma Frigeri riporta in parità 14-14. Un ace di Romani riporta la Nottolini a + 2 (16-14) ma Giannini da posto 4 ristabilisce la parità(17-17). Sul 22-22 è più precisa nelle conclusioni la squadra bianconera che passa in vantaggio con una schiacciata di Bibolotti, prima che Catani chieda la fast a Romani e realizzi il punto del + 2. Ancora Bibolotti supera il muro chiudendo il set 25-22.

2.o Set

Un set, il secondo, nettamente di marca bianconera, dove si evidenzia una certa superiorità tecnica della squadra di Capponi. In evidenza la grinta di una Catani inarrestabile, come quando toglie ogni tenue speranza di rimonta alla squadra avversaria mettendo a segno tre punti consecutivi per il 20-13. Un ace di Romani chiude il parziale 25-14.

3.o Set

Coach Emanuele Roni cerca di dare una sterzata all'incontro cercando nuove soluzioni in regia. Fuori Vizzoni e dentro Benzio. Una scelta che sembra dargli ragione perchè la sua squadra torna in partita a lottare punto a punto con la stessa Benzio che con un ace porta il vantaggio versiliese 18-19. Nuti pareggia i conti ma subito dopo le versiliesi tornano in vantaggio ed un muro di Calevro sull'attacco di Lunardi porta le versiliesi a + 4 ( 19-23). Nuti lascia acceso un lumicino di speranza schiacciando per il 20-23 ed un ace di Caporali, entrata in battuta al posto della Lunardi, riporta la Nottolini a meno due (21-23). La stessa Caporali, brava in battuta, forza troppo e spedisce fuori per il 21-24. Una inesauribile Catani carica la squadra e mette a segno, ma Tommasi è la più lesta a segnare il punto che chiude il set 22-25.

4.o Set-CATANI SHOWS

Dopo un avvio tutto di marca bianconera con Martina Nuti che mette a segno sei punti, l'ultimo con un ace per il 12-5, la Nottolini si fa recuperare un vantaggio di sette punti quando Tommasi schiaccia sulle mani di Caporali (18-18) e VP Versilia si porta addirittura in vantaggio con Passerai che sfrutta una zona di campo aperta mettendo a segno il punto del 20-21. A questo punto esce fuori tutta la grinta di una Catani già pronta per sostituire Arianna Magnelli in prima squadra dopo che quest'ultima ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. La Catani mette a segno il punto del pareggio e del controsorpasso (22-21). Calervo mette fuori da fondo campo, Catani infierisce (24-21) ed una ritrovata Caporali segna 25-21 che sancisce la festa bianconera per il primo titolo conquistato in questo travagliato anno ma che sta finendo bene a livello di risultati per la società di Gradi e Bertini. La Nottolini Under 19 è campione interprovinciale e Benedetta Catani vince l'MVP de La Gazzetta di Lucca.

BENEDETTA CATANI PROTAGONISTA ASSOLUTA DEL MATHC

Un incontro che ha appassionato i pochi presenti a causa della prolungata restrizione per l'emergenza sanitaria anti-covid, che hanno potuto ammirare giovani talenti e nuove speranze del volley. Su tutte si è distinta Benedetta Catani, equilibrata sia a muro che in attacco mettendo a segno 23 punti risultando la migliore in campo ed anche top score. Ha inciso sulla partita con una prestazione tutta cuore e grinta. A contribuire sulle sue giocate vincenti va sottolineata anche l'intesa con la palleggiatrice Elisa Romani (le due si conoscono molto bene ndr).

OSPITE D'ONORE L'82 VOLTE CAMPIONE ITALIANO PARALIMPICO STEFANO GORI

Gradito ospite del Porcari Volley il campione paralimpico italiano Stefano Gori, uno che di trionfi se ne intende avendo vinto in carriera 82 titoli italiani, assieme alla sua guida Dario Sbrana, tecnico della Fispes ed ex campione italiano di mezzofondo. Perchè Gori è intervenuto ad assistere alla partita?

"Sono tifoso della Nottolini da una ventina di anni-dice-ed oltre tutto credo di rappresentare il Comune di Capannori, essendo ambasciatore dello sport di una quarantina di comuni italiani e Capannori fu il primo di questi a consegnarmi l'onorificenza. Ringrazio dell'invito il presidente del Porcari Volley Roy Tocchini e devo dire di essermi veramente divertito."

Ma lei Gori come ha seguito la partita?

"La mia guida di serata Dario Sbrana è stata molto brava a raccontarmela in diretta ed in base al numero delle maglie e le zone del campo l'ho vissuta anch'io intensamente dalla tribuna"

Che cosa può commentare?

"Partita bellissima. La migliore in campo è stata la n. 2 (Elisa Romani), una regista molto brava a coprire il campo e ad alzare alle sue schiacciatrici, con Nuti e Catani che sono state altrettanto brave a fare punti. Sono felice per la Nottolini anche se devo ammettere che VP Versilia meritava di vincere il quarto set per il grande recupero che ha fatto. Poi al tie-break avrebbe vinto comunque la Nottolini perchè alla lunga viene fuori la squadra più forte".

COACH MARCO FABBRI: NOTTOLINI CILINDRATA SUPERIORE

Fra gli ospiti anche l'allenatore del Porcari Volley Marco Fabbri che si è divertito ad assistere all'incontro assieme ad alcune sue atlete ed alla sua vice allenatrice Lisa Giannanti.

"Bella Nottolini. Ha dimostrato la sua superiorità nelle fasi cruciali della partita grazie a Benedetta Catani che ha fatto la differenza. Vittoria meritata ma anche Versilia ha tenuto bene il campo ed è stato un degno avversario"

COACH STEFANO CAPPONI: VITTORIA SUDATA, QUINDI ANCORA PIU' BELLA"

"Vittoria sudata è sempre più bella.- Lo conferma coach Capponi, il tecnico della Nottolini- Dopo due set di ottimo livello, abbiamo subito il ritorno degli avversari per le sostituzioni felici di coach Roni ma anche grazie alla bravura della loro difesa. Hanno meritatamente vinto il terzo set, facendo un grande recupero nel quarto set. A questo punto siamo stati bravi a reagire nei momenti più difficili. E' stata una vittoria sudata ma credo meritata".

Il primo titolo bianconero della stagione va quindi in cassaforte. Il secondo potrebbe arrivare a breve perchè domenica 20 giugno, sempre al Palacavanis la Nottolini sarà impegnata in un'altra finale: quella dell'Under 17 e sempre per contendersi contro VP Versilia il prestigioso trofeo dell'Appennino Toscano. A consegnare le medaglie alle vincitrici è stato direttamente il presidente del Comitato Territoriale Appennino Toscano Roberto Giorgi.

ROSTER E SCORE

NOTTOLINI-VP VERSILIA 3-1 (25-22/ 25-14/22-25/25-21)

Nottolini: Romani 3, Lunardi (K) 8, Gambarotto (L1), Bibolotti 9, Biagioni, Castiglioni 8, Caseti, Caporali 2, Fabbri, Catani 23, Nuti 15, Bertagni, Medich (L2). All. Capponi-Biagioni

VP VERSILIA: Frediani (L1), Giannini (k) 12, Frigeri 5, Rustighi (L2), Tommasi 12, Passerai 6, Benzio 4, Bichi , Fortini 2, Pasquini, Poli, Vizzoni 6, Calevro 3, Bianchi 2. All. Roni-Cordiviola