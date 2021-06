Sport



Le mura si colorano di Runners per la prima Walls Run vinta da Ridolfi e Cassi

mercoledì, 2 giugno 2021, 19:06

di Valter Nieri

Finalmente anche i runners tornano in competizione. La volontà di riportare in moto l'attività podistica competitiva è stata premiata con la prima edizione della Walls Run organizzata sulle mura urbane dal G.S. Mele Marce di Nozzano e dai Marciatori Marliesi con la collaborazione dei Marciatori di Antraccoli.

Definita "la corsa del riavvio", che dovrebbe dare inizio al ritorno alla normalità anche per i runners che troppo spesso hanno visto nell'ultimo anno sfumare le loro ambizioni e svanire le loro aspettative con l'annullamento delle gare a causa del covid. Sulle mura urbane più di 200 runners in rappresentanza delle più forti compagini provinciali ma con una partecipazione anche a livello regionale, si sono sfidati in una mattinata soleggiata e dal clima mite con le maglie degli atleti che si riflettevano sul perfetto asfalto, che in passato ha sancito più volte risultati ciclistici compreso il Giro d'Italia.



Il presidente di Mele Marce Paolo Frizza ha rilasciato questa dichiarazione a La Gazzetta di Lucca:

"Ci siamo adoperati con tanto impegno per ridare vita alla competizione che sancisce la linea ben marcata della ripartenza. Ho notato in tutti i partecipanti la gioia nel poter riavviare un percorso, si spera per sempre, dopo i tanti annullamenti forzati a causa di una pandemia che ha condizionato lo stato d'animo della gente ma non la voglia di tornare a fare sport".

Dalle 7 alle 9 si sono alternati uno ad uno alla partenza dal Baluardo San Salvatore tutti i partecipanti in possesso del certificato medico sportivo ed i loro tempi venivano monitorati e cronometrati dalla Associazione Endu. Due i percorsi da poter scegliere: 12,669 km. percorrendo 3 giri di mura e 21,115 km. per la distanza più lunga sui 5 giri. Ai vincitori di categoria e assoluti venivano consegnati dei pacchi premio. Nella gara più lunga il vincitore assoluto è stato Fabrizio Ridolfi del G.S. Orecchiella che ha terminato la fatica facendo registrare il tempo di 1h 18' 33". Secondo classificato Luca Silvestri sempre del G.S. Orecchiella con un distacco dal vincitore di 10 secondi. Terzo Daniele D'Andrea del G.P. Parco Alpi Apuane ad 1 primo e 39 secondi dal vincitore.



IL PODIO DELLA GARA SUI 3 GIRI DI MURA

Nella distanza più corta vincitore assoluto risultava Oskar Samuele Cassi della Toscana Atletica Futura con il tempo di 42' 44". Secondo posto per Luca Borgianni della Podistica Castelfranchese distanziato di 1 primo e 37 secondi. Podio completato da Emanuele Della Bartola del G.S. Orecchiella Garfagnana con un distacco dal vincitore di 3 primi e 19 secondi.

I VINCITORI DI CATEGORIA NEI 5 GIRI



CAT. OROM: 1.o Sergio Bartolini (Sempredicorsa A.S.D.) CON 1h 59' 43"CAT. VETF: 1.a Isabella Manetti (G.S Le Panche) in 1h 40' 30"CAT. ASSF: 1.a Ilaria Tedesco (ASD La Galla Pontedera) in 1:32:30CAT. VETM: 1. o Luca Silvestri (G.S Orecchiella) in 1:18:43; 2.o Nico Santi (GS Orecchiella) in 1:29:09CAT. ARGM: 1.o Michele D'Alvano (Atletica Cascina) in 1:40:27; 2.o Marco Sensi (A.S.D. Marciatori) in 1:54:32

IO VINCITORI DI CATEGORIA NEI 3 GIRI

CAT. VETM: 1.o Mauro Paolinelli (ASD Lucca Marathon) 0:47:58;

CAT. VETF: 1.a Amanda Franchi (G.P. Parco Apuane) 0:57:35; 2.a Emanuela Pazzini (Sempredicorsa ASD) 1:00:19

CAT. OROM: 1.o Donato Bacca (Pisa Road Runners Club) 0:58:07; 2.o Luigi Vannini (Pro Avis Castelnuovo) 1:01:53

CAT. ASSM: 1.o Samuele Oskar Cassi (Toscana Atletica Futura) 0:42:44; 2.o Luca Borgianni (Podistica) 0:44:21

CAT. ARGM: 1.o Adriano Matteoni (G.S. Orecchiella) 0:54:13; 2.o Vittorio Zavanella (Pro Avis Castelnuovo) 0:54:59

CAT. ARGF: 1.a Franca Ferretti (Pisa Road Runners Club) 1:02:54; 2.a Patrizia Fera (Montecatini Marathon) 1:06:15

CAT. ASSF: 1.a Laila Francesca Hero (Atletica Arcobaleno) 0:52:07; 2.a Alice Parducci (G. P. Le Sbarre) 0:53:19

Per la buona riuscita della manifestazione gli organizzatori ringraziano anche la collaborazione di tutti quei volontari che si sono adoperati per consentire il regolare svolgimento in sintonia con i protocolli anti-covid.

Il G.S.Antraccoli dà appuntamento a tutti i podisti per la 45.a Sgambata di Antraccoli, marcia non competitiva, che dovrebbe svolgersi il 20 giugno sui percorsi di 3-7 e 14 chilometri.

Nella penultima settimana di ottobre dovrebbe ripristinarsi anche la Marcia delle Ville organizzata dai Marciatori Marliesi mentre Mele Marce dà appuntamento all'ultima settimana di ottobre con "Melemarciando" in occasione della festa di Halloween.