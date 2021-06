Sport



Massese-Tau, il post-partita di mister Cristiani

giovedì, 3 giugno 2021, 15:54

Una partita che, si sapeva, non sarebbe stata facile: Pietro Cristiani, mister della prima squadra del Tau Calcio Altopascio, tira le somme dell'incontro con la Massese. «Analizzando la partita - commenta Cristiani - non è andata bene. Meritatamente i nostri avversari hanno dimostrato di avere quel qualcosa in più che ha legittimato il risultato. Il campo era davvero ostico, ma da parte nostra non siamo riusciti a essere davvero pericolosi. Senza parlare, poi, della rete di Papi che, senza dubbio, possiamo considerare come il più bel gol della stagione».

«Complessivamente, però - prosegue - sono contento. La reazione che hanno innescato i nostri ragazzi dopo il primo gol e soprattutto dopo un primo tempo così difficile mi fa capire che abbiamo tanto da dire».

«Per questo - continua - la menzione d'onore va a tutti i giocatori: sono stati bravi a non farsi demoralizzare, anche perché il 13 ci aspetta il primo incontro dei play off che dovremo affrontare con la giusta concentrazione. Quella di ieri non è stata la nostra miglior prestazione: sappiamo fare di meglio e dobbiamo dimostrarlo».

Appuntamento, quindi, il 13 giugno con la prima partita dei play off: una scacchiera ancora tutta da definire, che sarà sicuramente più chiara dopo i match di domenica 6, turno di riposo per gli amaranto del Tau.