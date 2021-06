Mauro Lenci e Ronny Celli stravincono al 'Rally degli Abeti'

Altri articoli in Sport

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:19

Il Basket Le Mura Lucca è lieto di annunciare l’ingaggio per la stagione 2021-2022 di Carlotta Gianolla, ala proveniente dalla Nico Basket

mercoledì, 9 giugno 2021, 14:16

Sabato 12 giugno è una data importante per il Panathlon International e quindi per tutti i Club diffusi capillarmente sul territorio nazionale. Ricorre infatti il 70esimo anniversario, che verrà celebrato in tutto il mondo

mercoledì, 9 giugno 2021, 08:32

Crescono ogni giorno passione ed interesse verso lo sport del momento: il padel. Un gioco divertente e ad alto tasso di competizione, adatto a sportivi di ogni età e che pare non avere limiti di espansione per il futuro

martedì, 8 giugno 2021, 21:29

Da Rionero in Vulture, piccolo comune in provincia di Potenza, al terzo gradino del podio ai campionati europei FISPES disputati in Polonia nella specialità del getto del peso categoria F35

martedì, 8 giugno 2021, 15:19

Non era facile, per i giovani sciabolatori del maestro Radoi, impegnati a Napoli, a mantenere la serie A1 considerato che le prime cinque posizioni della classifica sono accaparrate dalle squadre militari, zeppe di nazionali

martedì, 8 giugno 2021, 10:05

Brillano le stelline dell'ASD Ritmica Montecarlo nei campionati italiani Opes di ginnastica ritmica che si sono tenuti al "Multieventi Sport Domus" di Serravalle nella Repubblica di San Marino