MM Motorsport al Benacus Rally: esordio '4WD' soddisfacente per Michele Caliaro

Altri articoli in Sport

lunedì, 14 giugno 2021, 13:04

Gli amaranto non riescono nell'impresa e sfuma il sogno della Serie D. Una sconfitta non annunciata, soprattutto dopo le belle prestazioni della squadra di mister Cristiani che, da sfavorita del torneo, si è conquistata la semifinale play-off

lunedì, 14 giugno 2021, 11:38

"Scusate, ma come fate a giocare in questo piccolo forno?" Questa è la domanda posta da un dirigente fiorentino ad un pari ruolo altopascese. Eh sì, non è possibile fare sport di buon livello in un impianto del genere

lunedì, 14 giugno 2021, 08:19

Finisce ai tempi supplementari della semifinale play-off il sogno promozione per il Tau Calcio. Per oltre 100 minuti la formazione di mister Cristiani tiene testa alla più quotata Fratres Perignano, cedendo solo nel finale

lunedì, 14 giugno 2021, 08:17

Eccoci alle battute finali del campionato di C Gold, un campionato, anomalo, bizzarro, ma che è riuscito ad emozionare malgrado la forzata assenza del pubblico, questa volta c'è da rendere merito alla potenza dei social, una volta tanto funzionali alle necessità degli utenti appassionati di basket

sabato, 12 giugno 2021, 12:35

Il team lucchese impegnato, in questo fine settimana, sull'asfalto scaligero, nella cornice che segnerà l'esordio del portacolori di Rally Team su una vettura a trazione integrale, con la boema turbocompressa equipaggiata con pneumatici Pirelli

sabato, 12 giugno 2021, 11:58

Non siamo ancora in area verdetti definitivi. Ma sicuramente siamo con entrambi i piedi nell'area dei verdetti indicativi