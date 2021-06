MM Motorsport al rally Italia Sardegna: con Valter Pierangioli sugli sterrati del 'Tricolore terra'

Altri articoli in Sport

La partita con il Valdisieve assume un'importanza davvero fondamentale per la permanenza in C Gold, nel basket non c'è il pareggio, quindi l'unico risultato utile alla causa è la vittoria

Quarta partita di campionato e quarto successo consecutivo (98 a 24) per l'Under 18 Basketball Lucca, allenata da Ricci e Pizzolante, che, oltre ad allungare la striscia positiva di risultati, si dimostra sempre più squadra solida e pronta ad affrontare a viso aperto qualsiasi compagine nella seconda e ben più...

Si avvicina il momento dell’esordio azzurro per Nicky Russo, atleta paralimpico tesserato Virtus e specialista nel getto del peso, che venerdì 4 giugno sarà chiamato a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di Bydgoszcz in Polonia in svolgimento da oggi, martedì 1 giugno, fino a sabato 5

"Una partita che vale i play-off". Questo il primissimo commento del direttore sportivo della Prima Squadra del Tau Calcio Altopascio, Maurizio Dal Porto, alla vigilia dell'incontro con la Massese

Domenica 30 maggio presso il villaggio turistico “Lido degli Abruzzi“ si è conclusa la seconda edizione dei campionati italiani femminili di pugilato per la categoria junior (2006/2005) e la Pugilistica Lucchese vi ha partecipato con le atlete Miria Rossetti Busa e Noemi Garofano

Al PalaSprint di La Spezia arriva la terza vittoria in questo breve campionato per l'u16 eccellenza del Basketball Lucca che, dopo una battaglia durata 40 minuti, riesce ad avere la meglio sui mai domi rossoblù di coach De Santis