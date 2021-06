Sport



Nardi Volta 'mata' Giorgione e vola in finale play-off

domenica, 6 giugno 2021, 08:55

di Valter Nieri

Bella, armoniosa e grintosa al punto giusto. Nardi Volta Mantovana le "suona" a Duetti Giorgione con un 3-0 che non ammette attenuanti, al termine di una partita tenuta sempre saldamente in pugno da Tosi e compagne tenacemente decise a riscattare la sconfitta dell'andata quando a Castelfranco Veneto cedettero soltanto in un elettrizzante tie-break, ma conquistando un punto, in quella che è rimasta finora l'unica sconfitta stagionale delle biancorosse di coach Solforati e Camarini che sono tornate al gran completo nella gara di ritorno avendo recuperato anche la ex empolese Chiara Boninsegna. Al Palavalle ieri sera si è visto un gruppo omogeneo, costruito in ogni dettaglio ad inizio stagione da coach Solforati e dal d.s. Roffia con equilibrio, intelligenza e raziocinio, prima di dar vita ad una regular season dominata vincendo tutte le partite e perdendo soltanto un punto al Palabocchi il 20 marzo contro Trentino Energie. Ad ostacolare forse il più bel cammino dei cinque gironi di B1 ci si è messo il covid nel momento cruciale dei play off che ha dimezzato il roster nei quarti di finale togliendogli Giroldi, Montani e Boninsegna in vista del doppio confronto con Imoco. E' in questo momento che è venuto fuori il cuore, la voglia di reagire e di non mollare a tutti i costi e con queste la forza di un collettivo che parte dalla panchina, da quelle ragazze meno impegnate nel corso della stagione ma che si sono fatte trovare pronte ad offrire il meglio di loro una volta chiamate in causa. Con un doppio 3-0 è stata liquidata la squadra di coach Gregoris, evidenziando una superiorità tecnica soprattutto nella trasferta insidiosa di San Donà di Piave.

ANCHE DUETTI GIORGIONE HA FINITO PER ARRENDERSI A NARDI VOLTA MANTOVANA

Ci voleva l'impresa, una doppia sfida di grande sacrificio per le biancorosse del presidente Sergio Longhi, nel superare in semifinale la corazzata di coach Paolo Carotta. Il segnale di potervi riuscire si è avuto nell'andata a Castelfranco Veneto quando Tosi e compagne hanno conquistato il punto arrivando al tie break in rimonta dopo aver perso i primi due set. Un tie break tra l'altro perso di misura in un equilibratissimo 15-13, con la regina della fast Mila Montani e la regista Beatrice Giroldi, appena negativizzate al covid, che avevano un solo allenamento sulle gambe dopo il forzato stop. Tutto questo con la prolungata indisponibilità di Chiara Boninsegna. Ieri al Palavalle la squadra è tornata ad essere dopo tanto tempo al completo ed il punteggio 25-21/25-21/25-16 la dice tutta sull'andamento del match sempre comandato dalla squadra di casa grazie al ritmo impresso dalla regista Beatrice Giroldi, sempre ispirata nel cercare la miglior situazione tattica per sorprendere la difesa avversaria, ma anche alla rapidità negli spostamenti laterali delle centrali Ferrarini (2.a miglior realizzatrice con 12 punti) e Montani ed al grande lavoro delle bande Coppi e Boninsegna brave non soltanto ad attaccare ma mostrando anche una buona tecnica in ricezione. L'arma letale è poi stata quella adoperata dal capitano Sofia Tosi, top score con 15 punti, grazie alla sua elevazione ed alla sua potenza da posto 2 e dalla seconda linea. Come sempre puntuale a coprire la sua zona in bagher il libero Veronica Di Nucci mostrando la consueta rapidità in ricezione e difesa. Duetti Giorgione è stato comunque un degno avversario e si è dovuto arrendere soltanto ad una grande squadra ma comunque riuscendo a scrivere la pagina più importante nei 50 anni di storia vollistica di Castelfranco Veneto e sicuramente ha la possibilità di puntare all'A2 nella prossima stagione.

PER MILA MONTANI QUARTA FINALE PLAY OFF PER L'A2

A 33 anni Mila Montani sta vivendo una seconda giovinezza. La regina della fast continua ad essere determinante in tutte le squadre che gioca e soprattutto con lei in campo la sua squadra punta sempre in alto.

"Temevamo fortemente questa partita-sottolinea-soprattutto per la mancanza di allenamenti dopo essere state diverse di noi positive al covid. Una volta negativizzate abbiamo dovuto svolgere esercizi per migliorare la mobilità articolare. Pur non essendo in condizioni ottimali abbiamo offerto una buona prestazione ed ora prepareremo la finale con più tranquillità, dopo la ripresa graduale agli allenamenti. A fine partita il nostro entusiasmo era alle stelle. A questo punto, nonostante la mia scaramanzia, ci giochiamo la finale senza paura e con ottimismo avendo spero superato il peggio"

Per la centrale parmense è questa la quarta finale play off per salire in A2, dopo Collecchio, Viserba e San Giovanni in Marignano. Avrebbe potuto essere la quinta ma lo scorso anno con Castelbellino la possibilità sfumò a causa dell'annullamento dei campionati. In finale ha sempre vinto ed è salita quattro volte in A2: una con promozione diretta e tre dopo i play off. Non si conosce ancora l'avversario di questa sua ennesima sfida. Verrà creata una classifica avulsa sulla base dei risultasti della seconda fase e da li verranno creati gli abbinamenti per le sei partite che daranno luogo alle sei promozioni in A2.

TABELLINO

NARDI VOLTA: Tosi 15, Boninsegna 11, Mazzi, Montani 8, Ferrarini 12, Sandrini, Benetti, Roffia (L2), Coppi 8, Di Nucci (L1), Giroldi, Gualtieri. All. Solforati-Camarini

DUETTI GIORGIONE: Ravazzolo 8, Piccinin, Grassotto, Di Fonzo 1, Fornasier 5, De Bortoli 6, Martinuzzo 4, Alessandra, Durighel, Beteman 3, Poser 4. All. Carotta.