Perde il Tau contro la Massese, ma conquista ugualmente i play-off

Altri articoli in Sport

mercoledì, 2 giugno 2021, 19:06

Finalmente anche i runners tornano in competizione. La volontà di riportare in moto l'attività podistica competitiva è stata premiata con la prima edizione della Walls Run organizzata sulle mura urbane dal G.S. Mele Marce di Nozzano e dai Marciatori Marliesi con la collaborazione dei Marciatori di Antraccoli

mercoledì, 2 giugno 2021, 12:58

E' di nuovo possibile far accedere il pubblico alle tribune e non poteva capitare in un momento migliore, il 3 giugno alle 21, il Basketball Club Lucca affronterà il Valdisieve in una partita che può valere la salvezza

martedì, 1 giugno 2021, 18:09

La partita con il Valdisieve assume un'importanza davvero fondamentale per la permanenza in C Gold, nel basket non c'è il pareggio, quindi l'unico risultato utile alla causa è la vittoria

martedì, 1 giugno 2021, 18:06

Quarta partita di campionato e quarto successo consecutivo (98 a 24) per l'Under 18 Basketball Lucca, allenata da Ricci e Pizzolante, che, oltre ad allungare la striscia positiva di risultati, si dimostra sempre più squadra solida e pronta ad affrontare a viso aperto qualsiasi compagine nella seconda e ben più...

martedì, 1 giugno 2021, 17:53

Il team lucchese ancora impegnato in un contesto di assoluto livello: affidata la Skoda Fabia R5 "gomamta" Pirelli a Valter Pierangioli, parte integrante del confronto valido per il Campionato Italiano Rally Terra, in programma nelle giornate di giovedì e venerdì

martedì, 1 giugno 2021, 15:35

Si avvicina il momento dell’esordio azzurro per Nicky Russo, atleta paralimpico tesserato Virtus e specialista nel getto del peso, che venerdì 4 giugno sarà chiamato a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Paralimpici di Bydgoszcz in Polonia in svolgimento da oggi, martedì 1 giugno, fino a sabato 5