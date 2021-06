Sport



Presentate la 56^ Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa Ville Lucchesi

giovedì, 17 giugno 2021, 14:01

di barbara ghiselli

Un'importante novità per la 56^ Coppa Città di Lucca e per la 4^ Coppa Ville Lucchesi, in programma venerdì 16 e sabato 17 luglio: la partenza, arrivo e parco assistenza saranno infatti allestiti allo stadio cittadino, Porta Elisa.

I due appuntamenti organizzati da Automobile Club Lucca insieme a Maremma Corse 2.0 e Lucca Corse, sono attesissimi da tutti gli sportivi di zona e non solo.

La manifestazione è stata presentata questa mattina dal presidente dell'As Lucchese 1905, Bruno Russo, dal direttore dell'Automobile Club lucchese, Luca Sangiorgio, dall'assessore allo sport del comune di Lucca, Stefano Ragghianti e dal presidente della scuderia Maremma Corse, Paolo Santini.

«Questo – ha dichiarato l'assessore Ragghianti - è un chiaro esempio di come realtà diverse possano collaborare felicemente ed efficacemente verso un unico scopo: la rinascita di un'intera città. L'intuizione di unire il calcio, la squadra della città, allo sport motoristico che appassiona e coinvolge tantissimi cittadini è stata eccellente: in questo modo due delle anime più vivaci dello sport locale si legano in quello che speriamo sarà un sodalizio duraturo». Dello stesso parere Russo che ha evidenziato come l'edizione di quest'anno, regalando agli appassionati e agli atleti un connubio inatteso, quello tra calcio e motori, sia un evento ancora più speciale e con tutti i presupposti perchè porti la manifestazione ad avere un sicuro successo.

«Parlare di rally – ha poi commentato Sangiorgio - non significa solo parlare di sport, ma di vita, di emozioni, di sentimenti, di cultura. La Coppa Città di Lucca e la Coppa Ville Lucchesi non si limitano ad essere gare che attraversano il territorio: sono parte integrante del territorio stesso. La Coppa Città di Lucca è ormai un'istituzione, un appuntamento fisso dell'estate lucchese, imprescindibile e spettacolare. La Coppa Ville Lucchesi, invece, ha saputo in pochi anni conquistarsi un posto speciale nel cuore degli sportivi amanti dei rally storici. Quest'anno le gare si inseriscono nella cornice inedita dello stadio Porta Elisa: un luogo simbolico per tutti i lucchesi, un cuore che batte di passione sportiva e che racchiude in sé la storia di tanti cittadini. Qui troveranno ospitalità il parco assistenza, la direzione di Gara e la sala stampa e proprio da qui partiranno le auto, nel lungo corteo che le condurrà verso le prove speciali. Sarà un'emozione assistere anche al ritorno delle vetture, magari proprio dalle Mura che completano questa splendida scenografia. Per questo non possiamo che ringraziare tutti gli enti che si sono messi a disposizione per organizzare al meglio questo appuntamento così sentito e atteso, con uno sforzo corale e unanime».

Ad impreziosire ulteriormente i contenuti della 56^ Coppa Città di Lucca e della 4^ Coppa Ville Lucchesi saranno le linee della Coppa Rally di Zona e del Trofeo Rally di Zona ovvero le principali espressioni regionali, rispettivamente in chiave "moderna" e "storica". Due validità che richiameranno sull'asfalto della provincia gli esponenti del rallismo toscano, al "giro di boa" di una stagione sportiva contraddistinta dall'elevato tasso tecnico espresso dai suoi interpreti. Una cornice, quella proposta da Automobile Club Lucca e da Maremmarcorse 2.0, che proietterà sui suoi chilometri anche l'agonismo dell'R Italian Trophy - iniziativa rivolta alle vetture moderne di Gruppo R - della Michelin Zone Rally Cup, del Trofeo Rally Toscano e del Premio Rally Automobile Club Lucca, serie promossa dall'istituzione automobilistica provinciale e rivolta ai conduttori in possesso di licenza sportiva rilasciata da AC Lucca. Validità che hanno confermato l'elevato appeal dell'evento, riscontrato in ambito nazionale nelle precedenti edizioni. A sollevare il calice più ambito della Coppa Città di Lucca, nella precedente edizione, è stato Rudy Michelini.

Il pilota, nell'appuntamento che contribuì in maniera determinante alla ripartenza dell'attività agonistica grazie alla corretta applicazione del Protocollo Nazionale Aci Sport, riuscì nell'intento di cucirsi addosso la "stelletta" della decima vittoria sulle strade dell'appuntamento "di casa", concretizzata al volante della Volkswagen Polo R5. Un podio assoluto monopolizzato da conduttori lucchesi, con Luca Pierotti in seconda posizione su un altro esemplare di Volkswagen Polo R5 e lo spezzino Claudio Arzà che - al volante della Citroën C3 R5 - diede inizio ad un percorso che lo ha visto, successivamente, ancora protagonista al volante della vettura francese. La Coppa Ville Lucchesi vide invece prevalere Giovanni Mori, artefice di un'evoluzione sulla BMW M3 valsa il primato di 4° Raggruppamento ed il miglior tempo espresso nelle sei prove speciali "disegnate". A ritagliarsi un ruolo di primo piano nel 3° Raggruppamento fu invece Fabrizio Pierucci, su Volkswagen Golf mentre, nel 2° Raggruppamento, il successo andò a Lorenzo Delladio, su Porsche 911, autore del secondo miglior tempo assoluto alle spalle di Giovanni Mori.

LE PROVE. Tre, le prove speciali che i protagonisti dei due confronti affronteranno per due volte, con la "Pizzorne" ad inaugurare il lotto e la riproposizione, dopo anni di assenza, dei sette chilometri e mezzo della "Boveglio", caratteristica di un'edizione 2021 che interesserà anche l'asfalto della "Bagni di Lucca". Oltre sessanta, i chilometri sotto osservazione cronometrica proposti con il supporto operativo di Lucca Corse. La 56^ Coppa Città di Lucca e la 4^ Coppa Ville Lucchesi vedranno accendere i riflettori sulle vetture protagoniste del confronto nella giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni di verifica tecnica e lo shakedown, ovvero il test con vetture da gara che garantirà agli equipaggi partecipanti un primo approccio con l'agonismo, gettando le basi per una tattica di gara che - nella fase centrale del confronto - verrà perfezionata dalle squadre all'interno del parco assistenza, con gli ampi spazi messi a disposizione all'interno del Piazzale don Franco Baroni, nell'area che da anni caratterizza l'evento, quella "delle Tagliate". Sabato 17 luglio tutta l'attenzione sarà catalizzata verso le evoluzioni e i riscontri cronometrici, con la partenza prevista dall'area antistante lo stadio Porta Elisa alle ore 12.31 e l'arrivo, programmato nella medesima location dalle ore 20.09, con le premiazioni assolute e di categoria.

LE ISCRIZIONI. Per iscriversi c'è tempo fino alle 24 di mercoledì 7 luglio. Info, iscrizioni, programma e materiali di gara: www.aciluccasport.it; www.coppacittadilucca.it; www.coppavillelucchesi.it.