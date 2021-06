Sasha Mencaroni convocato in azzurro

Altri articoli in Sport

venerdì, 18 giugno 2021, 16:06

L’evento, organizzato dalla “Accademia dello Squalo” Asd, nata anche per contribuire alla crescita della manifestazione, con la preziosa collaborazione dell’Associazione DDS Camaiore Sporting Asd e Assonautica Lucca - Versilia, avrà luogo nella mattina di domenica 18 luglio presso il lago “Le Cave” località San Rocchino nel comune di Massarosa

giovedì, 17 giugno 2021, 15:13

Da questa domenica 20 giugno ad Antraccoli si torna alle marce non competitive ed al Trofeo Podistico Lucchese

giovedì, 17 giugno 2021, 14:01

Si iniziano a scaldare i motori della 56^ Coppa Città di Lucca e della 4^ Coppa Ville Lucchesi, in programma venerdì 16 e sabato 17 luglio. Due appuntamenti, organizzati da Automobile Club Lucca insieme a Maremma Corse 2.0 e Lucca Corse, attesissimi da tutti gli sportivi di zona e non...

giovedì, 17 giugno 2021, 08:57

Nell'anno più travagliato di sempre per lo sport costretto, sia a livello di squadra, sia individuale, a sospensioni, recuperi in tempi ristretti ed all'attesa di veder negativizzare i propri atleti in alcune circostanze dal covid, la società bianconera di Gradi e Bertini non vede la fine di una stagione comunque...

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:15

C'è tempo fino al 18 giugno alle ore 12, per iscriversi al secondo test rally ufficiale, organizzato da Ac Lucca. Un appuntamento imperdibile per piloti e navigatori, per testare le proprie vetture in vista delle nuove edizioni della Coppa Citta di Lucca e della Coppa Ville Lucchesi di luglio

mercoledì, 16 giugno 2021, 09:59

A Marlia, nel caldo pomeriggio di sabato 12 giugno, presso lo stadio della locale squadra calcistica Folgor Marlia, a cui gli organizzatori vogliono porgere un ringraziamento speciale per l'ospitalità, si è tenuta la sesta manifestazione dell'anno organizzata dalla Pugilistica Lucchese