Sport



Si chiude l'esperienza di Dante Lucarelli al Tau Calcio. Antonio Paolini prenderà il suo posto

giovedì, 3 giugno 2021, 17:57

Dopo oltre 15 anni di collaborazione si chiude l'esperienza di Dante Lucarelli, nelle vesti di direttore sportivo, al Tau Calcio Altopascio. Lucarelli, che è stato collaboratore di spicco molto legato ai colori amaranto, rimarrà comunque socio della ASD, ma esplorerà nuove opportunità del panorama calcistico.

Un'esperienza durata 15 anni: un intenso lavoro che ha contribuito a creare una scuola calcio e un settore giovanile di assoluto livello in ambito nazionale.

Fra i successi si annoverano: tre campionati regionali Allievi, tre campionati regionali Allievi B Elite, tre campionati regionali Giovanissimi Elite, cinque coppe regionali, due coppe Cerbai, tre Gran Galà Toscana esordienti, due campionati regionali esordienti fair play, oltre a uno scudetto con gli Allievi e i Giovanissimi Elite che per due volte si sono laureati vicecampioni d'Italia.

Oltre a questi importanti successi Lucarelli ha contribuito alla crescita di molti giovani che oggi vestono maglie importanti in società professionistiche.

A dare l'annuncio sono congiuntamente la società per voce del presidente Antonello Semplicioni e lo stesso Dante Lucarelli. «Ringrazio Dante Lucarelli per il suo fondamentale contributo alla crescita della società - spiega Semplicioni -. A Dante mi lega una sincera amicizia, ma insieme abbiamo ritenuto che fosse il momento di provare nuove esperienze sia per il Tau che per la sua crescita professionale. Dante rimarrà un nostro socio, un prezioso consigliere e sopratutto un amico».

«Il Tau - aggiunge Lucarelli - ha rappresentato per me una seconda famiglia. In questi anni ho avuto l'opportunità di crescere e di contribuire allo sviluppo di questa società. Ne sono onorato e questa resterà comunque un'esperienza unica e indimenticabile nel mio percorso professionale».

Contestualmente e in continuità con il lavoro svolto, il Tau ha nominato Antonio Paolini, quale direttore sportivo delle squadre Allievi, under 18 e prima squadra. Antonio sarà affiancato da Maurizio Dal Porto in qualità di direttore tecnico.