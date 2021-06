Sport



Stagione su più fronti per Rudy Michelini: atteso protagonista nell'International Rally Cup

lunedì, 28 giugno 2021, 19:45

Ha sciolto le ultime riserve, Rudy Michelini, ufficializzando la propria adesione all'International Rally Cup. Il pilota lucchese, impossibilitato nel presentarsi al "via" del Rally di Roma Capitale a causa di inderogabili impegni lavorativi, ha scelto le strade della serie promossa da Pirelli come ulteriore opportunità di confronto in una stagione sportiva che - ad oggi - lo vede terzo nella classifica provvisoria del Campionato Italiano Rally Asfalto. Una decisione dettata dall'esigenza di tenersi in allenamento al volante della Volkswagen Polo R5 sfruttando le strade del Rally Internazionale Casentino quale valida ed ulteriore opportunità per ritagliarsi un ruolo di primo piano.

"Non potendo essere presenti a Roma, l'attesa verso l'impegno successivo avrebbe portato a quattro i mesi di inattività - il commento di Rudy Michelini - per questo motivo ho deciso di presentarmi al via del Rally Internazionale Casentino, una gara dove abbiamo sempre fatto bene e che potrebbe alimentare buone prospettive legate all'International Rally Cup, serie alla quale ho già in passato aderito e che sta confermando nei suoi confronti grande qualità e partecipazione. Logicamente, essendo una serie legata a Pirelli, mi troverò davanti ad un cambio di fornitura pneumatici. La cosa non mi preoccupa, anche perché con questo marchio ho condiviso due anni fa la programmazione tricolore. Una scelta, quella di partecipare all'International Rally Cup, che non influirà sul prosieguo nel Campionato Italiano Rally".

Confermate le restanti linee del "pacchetto" che ha interessato le ultime stagioni di Rudy Michelini: Michele Perna nel ruolo di copilota e PA Racing, struttura con cui il pilota lucchese sta condividendo il terzo gradino del podio "Tricolore Asfalto", con la Volkswagen Polo del team bergamasco interessata dal passaggio alle coperture Pirelli.

Il Rally Internazionale Casentino vedrà la prima vettura sfilare sulla pedana di partenza alle ore 10.30 di sabato 3 luglio - con l'arrivo previsto nella stessa giornata a partire dalle ore 21.12. Tre, le prove speciali "Corezzo", "Rosina" e "Crocina", per un totale cronometrato superiore a cento chilometri con Bibbiena ancora quartier generale dell'evento.

Un luglio che si conferma "bollente" per il portacolori della scuderia Movisport e dal quale si attendono sensazioni analoghe a quelle vissute nella stagione sportiva 2020. Sulle strade del Rally di Roma Capitale, appuntamento valido per il Campionato Europeo ed Italiano Rally, Rudy Michelini si impose al vertice del Tricolore Asfalto in entrambe le gare in programma, confermando grande competitività al volante della tedesca turbocompressa.