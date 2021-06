Sport



Ultimo giorno per iscriversi al 'test rally' targato Ac Lucca

mercoledì, 16 giugno 2021, 14:15

C'è tempo fino al 18 giugno alle ore 12, per iscriversi al secondo test rally ufficiale, organizzato da Ac Lucca.

Un appuntamento imperdibile per piloti e navigatori, per testare le proprie vetture in vista delle nuove edizioni della Coppa Citta di Lucca e della Coppa Ville Lucchesi di luglio.

Il test si svolgerà il 20 giugno dalle 9 alle 18, nel comune di Barga, in località Beltempo fino al bivio per Bebbio: il percorso è lungo 3 chilometri e i passaggi sono illimitati. Il test si svolgerà a porte chiuse e non è ammessa la presenza del pubblico.

Questo test rally è un nuovo appuntamento organizzato da Ac Lucca, dopo quello di Cune: l'obiettivo, per l'Automobile Club, è quello di favorire occasioni per consentire agli atleti di allenarsi e provare gli assetti delle vetture, in vista delle prossime gare, in modo sicuro e nel rispetto di tutte le regole e degli adempimenti previsti per iniziative di questo tipo.

Il modulo di partecipazione è scaricabile al sito www.aciluccasport.it e deve essere inviato all'indirizzo mail soci@lucca.aci.it.