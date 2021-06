Sport



Week-end internazionale per MM Motorsport: attesa protagonista al Rallye du Pays Ajaccien

giovedì, 24 giugno 2021, 14:28

Un appeal consolidato in ambito internazionale, traino di un'attività che ha garantito l'ennesimo viaggio oltre confine. MM Motorsport è attesa ad un altro importante palcoscenico stagionale, quello offerto dal Rallye du Pays Ajaccien, confronto che vedrà la Skoda Fabia R5 affidata a Ribiére Arnaud, pilota già compartecipe di una collaborazione che - nella stagione 2020 - ha garantito alle parti la "top ten" nel Rallye Regional Portivechju, in una cornice testimone della prima esperienza al volante di una vettura a trazione integrale, archiviata con il raggiungimento della settima posizione assoluta. Ad affiancare Ribiére Arnaud, nel ruolo di copilota, sarà Ghjuvan Petru Tomasi, alla prima collaborazione con il driver. L'ennesima conferma per la squadra di Porcari, al centro di una programmazione sportiva incentrata nella partecipazione a contesti di prima fascia.

Il Rallye du Pays Ajaccien punterà i riflettori sulle selettive prove speciali "disegnate" nel cuore dell'isola francese, nelle due tappe che animeranno le giornate di venerdì e sabato. Otto, le prove speciali in programma, per un totale di settantatre chilometri cronometrati. Un concentrato di agonismo che avrà in Ajaccio la sede di partenza ed arrivo, centro nevralgico che - nella tarda serata di sabato - attende di vedere confermate le ambizioni della squadra italiana.