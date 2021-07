Amore e Vita al Sibiu Cycling Tour

Altri articoli in Sport

venerdì, 2 luglio 2021, 12:54

Ci siamo. Il Bama Altopascio all'inizio di questa travagliata stagione aveva questo obiettivo: raggiungere le Final Four per la promozione in C Silver. Sembrava scontato ma l'oceano di assenze per lunghi tratti della stagione (5 per covid e 3 per infortunio) sembravano mandare tutto all'aria.

venerdì, 2 luglio 2021, 12:20

Importante innesto per il Basket Le Mura Lucca che rinforza il proprio roster con una delle giocatrici più interessanti del panorama nazionale. Sarà Giulia Natali, classe 2002 e fresca campionessa d’Italia con la maglia della Reyer Venezia, la guardia titolare

venerdì, 2 luglio 2021, 12:00

La magia del premio Bancarella Sport si ripete lunedì 5 luglio 2021 a Lucca, che per l'undicesima edizione consecutiva avrà il privilegio di presentare in anteprima, con la partecipazione degli autori, i sei libri finalisti

giovedì, 1 luglio 2021, 14:40

Prima squadra, ai blocchi di partenza. Sono già iniziate le manovre da calcio mercato che porteranno a definire la nuova rosa amaranto che tornerà a giocare in Eccellenza per la stagione sportiva 2021/2022

mercoledì, 30 giugno 2021, 16:55

Luca Nannini, atleta Lucchese convocato ai prossimi Mondiali in Russia, è in viaggio verso Roma. Sarà proprio lui che salirà sul palco a rappresentare gli atleti mondiali nella cerimonia di apertura degli Smart Games 2.1 giovedì 1 luglio alle ore 20

mercoledì, 30 giugno 2021, 14:53

Quando la passione riesce a farti restare in pedana oltre i settant'anni la scherma non può che complimentarsi. La scherma lucchese lo fa con Andrea Bocconi, professore universitario e scrittore che onora la sua età vestendo ancora ala tuta della PULITI e partecipando all'attività dei master