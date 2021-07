Anteprima Festival della Sintesi, le olimpiadi nel cinema con Franco Ascani

Altri articoli in Sport

venerdì, 16 luglio 2021, 16:30

Idea Pieroni, salto in alto, e Matteo Oliveri, salto con l’asta, in finale ai campionati europei under 20 in corso di svolgimento a Tallin. Non era mai successo prima che due giovani atleti della Virtus Lucca raggiungessero contemporaneamente un risultato così importante e prestigioso in maglia azzurra

venerdì, 16 luglio 2021, 12:07

Due eventi organizzati dall'Atletica Virtus Cassa di Risparmio Lucca sul rinnovato tartan del "Moreno Martini" di Lucca: un doppio evento, con la prove sui 5000 metri e sui 3000 metri che hanno visto al via molti atleti toscani e non

venerdì, 16 luglio 2021, 09:42

Sei giorni per raggiungere Cervinia, partendo da Gressoney, nonostante il maltempo a sconvolgere i piani. Partiti il 27 giugno, Andrea Lanfri e Massimo Coda, due atleti con disabilità hanno affrontato questa traversata

venerdì, 16 luglio 2021, 08:52

Nell'incantevole cornice delle Alpi Dolomitiche, dimostrando ancora una volta una tolleranza alla fatica non comune, Roberto Benedetti, 48 anni, sfodera le proprie doti di fondista aggiudicandosi il primo posto categoria M4 (45-49 anni) nella 34.a edizione della Maratona Dles Dolomites sul percorso medio di km. 106

giovedì, 15 luglio 2021, 19:01

Il consiglio federale della Figc in quel di Roma ha respinto tutte le domande di ricorso delle sei società (Chievo Verona in B e Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese in C) presentate dopo la bocciatura della Co.Vi.So.C maturata giovedì scorso

giovedì, 15 luglio 2021, 17:39

Contenuti extra large per l'appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona e per il Trofeo Rally di Zona, in programma nel fine settimane sulle strade della provincia di Lucca. Confermata la diretta streaming di Rally Dreamer TV