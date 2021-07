Sport



Azzi, Pellegrini e Valentino, la linfa verde del Basket Le Mura Lucca

martedì, 27 luglio 2021, 15:56

Tre giovani su cui puntare per il futuro e che avranno modo di crescere durante l’arco della nuova stagione ormai alla parte. Il Basket Le Mura è lieto di annunciare che saranno Elisabetta Azzi, Daria Pellegrini, entrambe playmaker classe 2004 e Sara Valentino, ala classe 2005 le cestiste che completeranno il roster a disposizione di coach Luca Andreoli. Il tecnico bolognese, abituato a lavorare egregiamente con le giovani come del resto racconta la sua carriera, ha già avuto modo di testare le qualità fisiche e tecnici di questi interessanti prospetti visto che hanno iniziato ad allenarsi al Palatagliate sotto il suo sguardo e quello del nuovo preparatore atletico Ettore Iacopetti.

Da due stagioni nel giro della prima squadra saggiando già i parquet della Serie A1 e mettendo a referto i suoi primi punti, Elisabetta Azzi dispone di ottimi mezzi tecnici con mani educate e capace di imprimere al match una grande intensità. La classe 2004 sarà chiamata a compiere un ulteriore step di crescita da inserire nel proprio bagaglio.

Sua coetanea è Daria Pellegrini, classica playmaker d’ordine dotata di una grande intelligenza tattica e molto pericolosa con il suo tiro dall’arco. Cestista in costante evoluzione che avrà modo di respirare l’ambiente della Serie A1.

Reduce da una stagione in A2 con la maglia della Pallacanestro Firenze, Sara Valentino, la più giovane del trio essendo una classe 2005, ritorna alla casa base e svolgerà il ruolo di quarta lunga del roster biancorosso. Alle spalle di capitan Maria Miccoli, Agniewskza Kaczmarczyk e Carlotta Gianolla, Valentino potrà migliorarsi quotidianamente, mettendo in mostra le sue grandi doti fisiche. Sebbene abbia soltanto 16 anni, Sara Valentino sa farsi rispettare nel pitturato, non temendo affatto il confronto con rivali decisamente più esperte.