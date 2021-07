Sport



Bancarella Sport: lunedì 5 luglio a Villa Cheli la presentazione dei sei libri finalisti

venerdì, 2 luglio 2021, 12:00

La magia del premio Bancarella Sport si ripete lunedì 5 luglio a Lucca, che per l'undicesima edizione consecutiva avrà il privilegio di presentare in anteprima, con la partecipazione degli autori, i sei libri finalisti.

Il premio, giunto alla 58esima edizione, rappresenta anche un segnale di ripartenza dello sport e della vita in generale dopo il periodo buio della pandemia.

Dalle ore 18 a Villa Cheli in via Nuova per Pisa, nel corso di un evento ad invito che verrà organizzato tenendo conto delle disposizioni in tema di distanziamento e sicurezza, il prestigioso premio nazionale vivrà quindi, ancora una volta, la sua giornata tutta lucchese per iniziativa della Fondazione Città del Libro, del Panathlon International e del Panathlon Club di Lucca, in collaborazione anche quest'anno con la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Si tratta dunque di una straordinaria anteprima del premio, ideato nel 1964, tra i cui fondatori c'era anche la sezione lucchese del Panathlon Club.

Il vincitore assoluto del premio Bancarella Sport verrà poi proclamato in piazza della Repubblica a Pontremoli sabato 17 luglio.



Questi i sei libri finalisti che verranno presentati insieme agli autori, tutti presenti:



"Dolomiti da leggenda" di Beppe Conti (Reverdito Editore);

"Non dire addio ai sogni", di Gigi Riva (Mondadori);

"Felice Gimondi - Campione nello sport, campione nella vita", di Ildo Serantoni (Bolis Edizioni);

"Tutto il mio calcio minuto per minuto" di Ezio Luzzi (Baldini+Castoldi);

"Donne in bicicletta" di Antonella Stelitano (Ediciclo);

"Panini - Storia di una famiglia e di tante figurine" di Leo Turrini (Minerva).



Anche per questa edizione la sestina – scelta nell'ampio panorama edito dalle più prestigiose case editrici in ambito sportivo – è quindi di altissimo livello e porterà a Lucca importanti firme del giornalismo sportivo italiano.

Il Bancarella, nato per volontà dei librai di Pontremoli nel 1952, rimane ad oggi l'unico premio nazionale che favorisce davvero la diffusione in libreria di queste opere. Lo scopo del Bancarella Sport è, infatti, quello di avvicinare il grande pubblico, che di solito si limita a leggere solo i grandi quotidiani, alla letteratura sportiva, per diffondere sempre più il piacere della lettura. Il premio Bancarella Sport parte da lontano ed ha visto vincitori davvero importanti: da Reinhold Messner a Clay Regazzoni, da Dino Buzzati a Gianni Brera, da Sandro Ciotti a Giampaolo Ormezzano, da Gino Bartali a Gelindo Bordin, da Michel Platini ad Alex Zanardi, fino a Gianfelice Facchetti, Giovanni Trapattoni, Bruno Longhi, Marco Pastonesi e Piero Trellini (vincitore assoluto dell'edizione 2020), solo per fare qualche nome.

Un premio che, grazie ai soci del Panathlon e alla Fondazione Banca del Monte, si è legato in maniera indissolubile a Lucca, dove questa importante vetrina nazionale viene offerta da 11 anni.

Si ringrazia per la consueta collaborazione anche la libreria "Ubik" di Lucca.