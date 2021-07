Basket, si rinnova la collaborazione tra Bcl e Libertas

Altri articoli in Sport

mercoledì, 7 luglio 2021, 13:13

Il premio Bancarella Sport è tornato a Lucca lunedì 5 luglio per l'undicesimo anno consecutivo. A Villa Cheli, come da tradizione, sono stati presentati - con la partecipazione degli autori - i sei libri finalisti del prestigioso premio, giunto alla 58esima edizione

martedì, 6 luglio 2021, 17:48

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti hanno ricevuto in Comune la squadra del Basketball club Lucca, che ha vinto il campionato regionale under 18, battendo in finale la Sancat di Firenze

martedì, 6 luglio 2021, 16:07

Al fine di agevolare le procedure legate alle richieste di adesione, è stata ottenuta da Aci Sport la proroga che sposta il termine ultimo per partecipare al doppio appuntamento promosso in co-organizzazione da Automobile Club Lucca e Maremmacorse 2.0 da mercoledì 7 luglio alle ore 18 di lunedì

martedì, 6 luglio 2021, 16:00

Torna l’atletica leggera a Lucca. Finalmente, a distanza di circa due anni dall’ultima manifestazione organizzata dalla Virtus, l’atletica torna orgogliosamente protagonista nella città delle Mura

martedì, 6 luglio 2021, 13:12

Un grande successo: si sono conclusi domenica gli Open day della Scuola Calcio Inter del Tau Calcio Altopascio, che quest'anno interesserà sia le strutture della provincia di Lucca sia quelle della provincia di Pistoia

lunedì, 5 luglio 2021, 18:53

E' sempre stato così. Nelle finali in&out chi indossa i colori rosablù ha qualcosa in più. Fa anche rima. Così è stato nei tre campionai regionali Under 21 vinti, nelle gare promozione passate ed attuali, o nei match per evitare la retrocessione