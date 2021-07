Girma Castelli (Orecchiella) vince la 'Strachiesina'

Altri articoli in Sport

domenica, 25 luglio 2021, 14:58

Fine settimana in trasferta per la Pugilistica Lucchese, impegnata su due fronti nella serata di sabato 24 luglio. Da una parte Matteo Di Santoro, élite 2a serie 69kg, che ha combattuto a Marina di Carrara nel trofeo del centenario della Boxe Carrarese

domenica, 25 luglio 2021, 11:16

L'opposto camiglianese Debora Vanuzzo ha firmato la sua riconferma a Peccioli in serie C. Dopo una stagione martoriata dal covid fra interruzioni di campionato e nuovi calendari improvvisati, spera finalmente di poter tornare alla normalità e con questa dimostrare le sue performance

sabato, 24 luglio 2021, 10:52

Samuele Pillastrini è il nuovo direttore generale della Polisportiva Capannori. Un nome importante nel mondo di tutta la pallacanestro italiana, con esperienze e conoscenze di alto livello in tutti i settori, che nelle ultime stagioni si è specializzato con successo nel ruolo di dirigente

venerdì, 23 luglio 2021, 09:34

Si chiama Padel e può essere definita una via di mezza di mezzo tra il tennis e lo squash. In via del Tiro a Segno quattro nuovissimi campi, una app per misurare il livello di apprendimento, lezioni, corsi e anche una Padel Academy

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:41

Entra nella fase tanto attesa il rally di Roma Capitale. La tre giorni di sfide con il cronometro che vedrà grande protagonista HP Sport RRT che per l’occasione schiera i suoi gioielli, Christopher Lucchesi Jr. e Jacopo Trevisani entrambi in gara con le Peugeot 208 Rally4 della GF Racing, affiancati...

mercoledì, 21 luglio 2021, 15:31

Lorenzo Frugoli porta a casa una splendida vittoria nel suo esordio con i colori della nazionale Youth nella sfida contro la squadra della Polonia tenutasi a Caserta