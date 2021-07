Grande festa per la giornata di chiusura degli Open Day della scuola calcio Inter

Altri articoli in Sport

lunedì, 5 luglio 2021, 18:53

E' sempre stato così. Nelle finali in&out chi indossa i colori rosablù ha qualcosa in più. Fa anche rima. Così è stato nei tre campionai regionali Under 21 vinti, nelle gare promozione passate ed attuali, o nei match per evitare la retrocessione

lunedì, 5 luglio 2021, 18:40

Il team di Porcari si congeda dalla terza manche dell'International Rally Cup con una quindicesima posizione assoluta densa di contenuti, registrando una performance soddisfacente da parte del pilota pisano al volante della "boema" gommata Pirelli

lunedì, 5 luglio 2021, 18:31

La Virtus Lucca continua a stupire. Dopo una stagione fortemente condizionata dai disagi legati alla pandemia, la società biancoceleste ha saputo, con pazienza e spirito di sacrificio, tornare al centro della scena dell’atletica leggera italiana macinando risultati importanti e prestazioni formidabili, così come confermato ancora una volta dalle uscite dell’ultimo...

venerdì, 2 luglio 2021, 12:54

Ci siamo. Il Bama Altopascio all'inizio di questa travagliata stagione aveva questo obiettivo: raggiungere le Final Four per la promozione in C Silver. Sembrava scontato ma l'oceano di assenze per lunghi tratti della stagione (5 per covid e 3 per infortunio) sembravano mandare tutto all'aria.

venerdì, 2 luglio 2021, 12:20

Importante innesto per il Basket Le Mura Lucca che rinforza il proprio roster con una delle giocatrici più interessanti del panorama nazionale. Sarà Giulia Natali, classe 2002 e fresca campionessa d’Italia con la maglia della Reyer Venezia, la guardia titolare

venerdì, 2 luglio 2021, 12:05

Dopo le ottime performance anche a Lugano, il team va a caccia di definitive conferme nella gara che regalò nel 2019 il primo successo da professionista a Marco Tizza