Sport



Gym Star: centrati risultati di fine stagione

venerdì, 9 luglio 2021, 14:59

A conclusione della stagione sportiva 2020-2021, Gym Star tira orgogliosamente le somme dei risultati di fine anno, grazie ai dieci giorni di gara dell'edizione estiva di "Ginnastica in Festa" di Rimini.

Per la capannorese Gym Star sono arrivate conferme in campo nazionale federale nelle varie categorie, sia per le ginnaste esperte, sia per le giovanissime allieve.

Doppia medaglia per la junior Alyssa Beltrami (LB2 J3) bronzo nel concorso generale e seconda a palla. Doppio podio anche per l'allieva Giulia Senia (LB2 A2) argento nel concorso generale e terza a nastro. Piazzamento prestigioso per la più giovane capannorese in gara Agnese D'Olivo (LA2 A1), classe 2013, terzo posto per le clavette al suo esordio riminese.

Molte le categorie in gara con oltre 100, 200 o più ginnaste iscritte, a segnare una manifestazione di successo non solo sportivo visto il periodo. Con tale affluenza di concorrenti molte delle ginnaste capannoresi hanno comunque centrato l'obiettivo di disputare le finali delle migliori 10 per atrezzo.

Tra le finaliste: Arianna Bertolucci (LE S1) sfiora il podio con il quarto posto a fune, si piazza nona a clavette; Sonia Massa (LA2 J2) sesta al cerchio e ottava a clavette; Sara Ungaretti (LA2 J3) nona sia a cerchio che a clavette; Greta Pierotti (LD J1) settima a cerchio; Martina Francesconi (LB2 J1) settima a palla; Ilaria Riccomini (LD J3) ottava a clavette; Sofia Pisani (LC A4) nona a fune.

In gara a difesa dei colori capannoresi con buone tenute di gara anche Lisa Ramacciotti (LE J1), Elena Massa (LB2 S1), Ashly Giuffrida (LD A4), Margherita Senia (LD J1), Bernini Ilaria (LD J1), Fabbrini Gloria (LD J1), Nicole Cabib (LD J2), Manali Agata (LD S1), Ilaria Diciotti (LD S1),Luna Cristofani (LD S1) e Rachele Quarto (LC J1).