Il ritorno di Gabriele Lucchesi con i colori di HP Sport RRT alla 56^ Coppa Città di Lucca

giovedì, 15 luglio 2021, 15:48

Dopo la pausa della scorsa stagione torna alle competizioni uno tra i più noti e qualificati driver della Toscana. Gabriele Lucchesi, una vera icona del rallismo lucchese e dell’intera regione, sarà al via con i colori di HP Sport RRT nella 56^ Coppa Città di Lucca, gara in cui ha trionfato ben tre volte (2008 Clio S1600, 2013 Peugeot 207 S2000 e 2016 Clio S1600).

L’edizione 2021 del Città di Lucca l’affronterà proprio con una Clio S1600, vettura con la quale ha ottenuto grandi successi sempre con alle note l’altrettanto validissima Titti Ghilardi, nonché moglie e madre di Lucchesi Jr. Cristopher con il quale divide l’abitacolo della Peugeot 208 Rally4 nell’ambito del CIR. Gabriele Lucchesi nelle sue 22 stagioni di gare, può vantare 17 successi assoluti e altrettanti piazzamenti a podio, senza contare le innumerevoli vittorie di Classe.

Nella sua carriera ha gareggiato con vetture di grande qualità, come la Punto S1600, Mitsubishi Evo VII, Peugeot 306, Golf GTI, Clio Williams, Fiat Grande Punto Abarth S2000, Peugeot 207 S2000, Clio R3C, Ford Fiesta R5 e Clio S1600. Alla Coppa Città di Lucca 2021 valida per la CRZ della sesta Zona (coeff. 1,5) sarà in gara proprio con una Clio S1600 in quest’occasione quella bicolore della MotulTech e con i colori di HP Sport RRT, nella competizione che si preannuncia di alto livello, visto il parterre di tutto rispetto che si evince dal lungo elenco iscritti (153).

Come per Lucchesi Jr. la struttura di HP Sport RRT sarà al fianco di Gabriele Lucchesi, in una delle gare più note del panorama rallistico nazionale, con l’obiettivo di proseguire lungo la strada del successo, in questo caso di Classe e più in alto possibile nella classifica assoluta.

La gara in programma in questo fine settimana è articolata su tre prove speciali che gli equipaggi dovranno affrontare per due volte: Pizzorne (Km. 11,52), Boveglio (Km. 7,68) e Bagni di Lucca (Km. 11,73), per un totale di oltre sessanta chilometri cronometrati. La 56.ma Coppa Città di Lucca accederà i riflettori nella giornata di venerdì 16 luglio con le operazioni antegara presso il centro accrediti nella zona Stadio di Lucca. Sabato 17 luglio tutta l'attenzione sarà catalizzata verso i riscontri cronometrici, con la partenza della gara fissata dall'area antistante lo stadio Porta Elisa dalle ore 12.31 e l'arrivo, programmato nella medesima location dalle ore 20.09, con le premiazioni assolute e di categoria, dopo che gli equipaggi avranno percorso in totale 200,51 chilometri.