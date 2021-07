Sport



La squadra Under 18 del Basketball club Lucca ricevuta in Comune dopo la vittoria del campionato regionale

martedì, 6 luglio 2021, 17:48

Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti hanno ricevuto in Comune la squadra del Basketball club Lucca, che ha vinto il campionato regionale under 18, battendo in finale la Sancat di Firenze.

Ai giovani cestisti, che erano accompagnati dal presidente Matteo Benigni, dall'allenatore Alessandro Ricci e dal suo vice Francesco Pizzolante, sono andati i complimenti del sindaco e dell'assessore per l'ottimo risultato conseguito.