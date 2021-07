La traversata del Monte Rosa di Andrea Lanfri e Massimo Coda

Altri articoli in Sport

venerdì, 16 luglio 2021, 08:52

Nell'incantevole cornice delle Alpi Dolomitiche, dimostrando ancora una volta una tolleranza alla fatica non comune, Roberto Benedetti, 48 anni, sfodera le proprie doti di fondista aggiudicandosi il primo posto categoria M4 (45-49 anni) nella 34.a edizione della Maratona Dles Dolomites sul percorso medio di km. 106

giovedì, 15 luglio 2021, 19:01

Il consiglio federale della Figc in quel di Roma ha respinto tutte le domande di ricorso delle sei società (Chievo Verona in B e Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese in C) presentate dopo la bocciatura della Co.Vi.So.C maturata giovedì scorso

giovedì, 15 luglio 2021, 17:39

Contenuti extra large per l'appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona e per il Trofeo Rally di Zona, in programma nel fine settimane sulle strade della provincia di Lucca. Confermata la diretta streaming di Rally Dreamer TV

giovedì, 15 luglio 2021, 17:39

Grande soddisfazione per il secondo dei due test event organizzati dalla Virtus Lucca che, dopo oltre due anni di assenza, ha riportato a Lucca l’atletica leggera attraverso due manifestazioni ben riuscite sotto l’ottima e capillare organizzazione della società e dello staff biancoceleste e nel segno dell’entusiasmo

giovedì, 15 luglio 2021, 15:48

Dopo la pausa della scorsa stagione torna alle competizioni uno tra i più noti e qualificati driver della Toscana. Gabriele Lucchesi, una vera icona del rallismo lucchese e dell’intera regione, sarà al via con i colori di HP Sport RRT nella 56^ Coppa Città di Lucca, gara in cui ha...

mercoledì, 14 luglio 2021, 17:08

La Pugilistica Lucchese sulla breccia con i suoi pugili impegnati in questo mese di , luglio nei match validi per i campionati italiani, interregionali e speranze di maglia "azzurra"