Sport



Lucca Racing Simulation in evidenza al Rally Virtuale Casentino

lunedì, 12 luglio 2021, 18:41

È soddisfacente, il resoconto analizzato da Automobile Club Lucca a conclusione del Rally Virtuale Casentino, appuntamento che ha chiamato a raccolta gli interpreti del panorama E-Sport e che ha visto i conduttori di Lucca Racing Simulation conquistare posizioni di rilievo. Un percorso, quello della formazione in possesso di licenza AC Lucca, sviluppato sulle prove speciali del Virtual International Rally Cup, campionato legato alla serie reale ed alla sua terza manche stagionale. Sulle prove speciali aretine, a distinguersi è stato Davide Noto, nono nella classe R2B ed autore di una prestazione valsa la conquista di tre punti nella classifica generale, al volante della Peugeot 208. Nella stessa classe, un problema di software ha compromesso la partecipazione di Matteo Innocenti, già protagonista sulle strade virtuali del Rally Piancavallo di maggio.

Nella classe R5, diciassettesima posizione per Daniele Panelli, su Volkswagen Polo e ventesima piazza per Sebastiano Violante, su Skoda Fabia. In ottica assoluta, la "palma" di primo conduttore lucchese è andata a Davide Noto, seguito - nell'ordine - da Daniele Panelli e Sebastiano Violante. Il prossimo impegno di campionato vedrà i protagonisti cimentarsi sulle strade del Rally Appennino Reggiano, in programma a fine agosto.